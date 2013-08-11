توضیحات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص یک گزارش

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این جوابیه که در پاسخ به گزارش "سنگ نوشته های تاریخی در حیاط اوقاف کازرون رها شد" ارسال شده، آمده است: همان گونه که در خبر آمده است اوقاف شهرستان کازرون در یک اقدام قابل تقدیر در سالهای گذشته و به مرور در بازدیدها و سرکشی به قبرستانهای متروکه در سطح آن شهرستان موفق شده است با جمع آوری سنگ قبور قدیمی از نابودی حتمی آنان جلوگیری نماید، علیرغم اینکه اوقاف هیچگونه وظیفه ای در قبال حفظ و نگهداری از اشیاء میراثی نداشته، این سنگ قبور قدیمی را به دلیل وجود آیات مبارک قرآن کریم و نام مبارک ائمه (ع) آن هم به نحوی که چون منطقه کازرون محل ییلاق و قشلاق عشایر می باشد و این سنگ ها به دلیل وجود آیات مبارک قرآن کریم و نام مبارک ائمه اطهار (ع) آن هم به نحوی که چون منطقه کازرون محل ییلاق و قشلاق عشایر می باشد و این سنگ ها به دلیل تو خالی بودن به عنوان آخور گوسفندان از آن ها استفاده می شده است بنابر وظیفه شرعی جمع آوری شده و هم اکنون در گوشه حیاط اوقاف کازرون که دارای دیوار و حصار بوده و تعداد سنگ ها البته ده ها سنگ نبوده و فقط ده سنگ می باشد نگهداری می شود که مدیر محترم اوقاف شهرستان از چندین سال قبل تا کنون فقط به دلیل قداستی که از آیات قرآن کریم و نام ائمه اطهار (ع) داشته است نسبت به نگهداری آن سنگ قبور اهتمام نموده است.

طبق اظهارات کارشناسان اوقاف کازرون و همکاران محترم در میراث فرهنگی شهرستان کازروی حداکثر قدمت این سنگ ها به هفتاد سال هم نمی رسد و در دفعات مکرر اعلام نموده اند که فضائی برای نگهداری از این سنگ قبول که قدمت تاریخی چندانی هم ندارند و مربوط به هیچ شخصیت یا امامزاده ای نیز نمی باشد ندارند و در زمانی نیز مقرر شد که موزه سنگ با همکاری میراث فرهنگی کازرون در این شهرستان راه اندازی شود و این سنگ ها به آنجا منتقل شود که متاسفانه مجوز لازم جهت تامین موزه سنگ در کازرون صادر نگردید.

در پایان اعلام می دارد این گور نوشته ها که در تیتر خبر از آنها به عنوان سنگ نوشته های تاریخی نام برده شده است فقط تعدادی سنگ قبر می باشد که مربوط به هیچیک از دوره های باستانی و ساسانی نمی باشد و مربوط به قبور مومنین در حدود 70 سال پیش است که فاقد اطلاعات ارزشمند تاریخی نیز هستند که برای آنها هیچگونه ارزش تاریخی در نظر گرفته نشده است.

توضیحات مهر:

خبرگزاری مهر ضمن تقدیر از پیگیری سازمان اوقاف در رابطه با این خبر، همانطور که در گزارش نیز آمده است اقدام اوقاف برای جمع آوری این سنگ و قبر نوشته ها کاملا ستودنی است اما در خصوص اینکه گفته شده تعداد آنها ده ها عدد نیست، همانطور که در عکسهای این گزارش نیز هویداست تعداد آنها بیشتر از ده مورد است.

اما اینکه گفته شده سنگ قبرها قدمتی بیشتر از 70 سال ندارند محسن عباسپور فعال میراث فرهنگی و عضو انجمن هم اندیشان جوان به خبرنگار مهر گفت: به هیچ وجه سنگ قبرهای 70 سال پیش از نظر شکل و تزئینات چنین شکلی ندارند.

وی ادامه داد: از تزئینات و ظاهر این قبرها می توان پی برد که این سنگها مربوط به دوره صفویه و قاجار است زیرا سنگ قبرهای 70 سال پیش مربوط به دوره پهلوی است و در این دوره تزئینات سنگها و شکل و شمایل آنها ساده است.

این فعال میراث فرهنگی در رابطه با اینکه گفته شده این اشیاء دارای ارزش تاریخی نیستند نیز بیان کرد: این سنگها به لحاظ مردم شناسی دارای اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند مانند استفاده از سرو و کاج در تزئینات سنگ نوشته ها که در فرهنگ مردم ارزشهای تاریخی بسیاری دارد.

عباسپور بیان کرد: شاید در نگاه غیر کارشناسی، اطلاعات مربوط به تاریخ فوت اشخاص در این سنگها ارزش تاریخی خاصی نداشته باشد اما اگر از لحاظ باستانی و تاریخ نگاری به آن توجه شود اطلاعات ارزشمندی را به محققان خواهد داد.