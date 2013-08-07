نتایج نهایی مسابقات پینگ پنگ و شطرنج جام رمضان شاهرود اعلام شد

محمد علی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش نهایی مسابقات شطرنج ماه رمضان شاهرود که در مجموعه ورزشی شهید ناصر بیاری شاهرود برگزار شد در بخش انفرادی مسعود خراسانیان، محمد رضا خمسه و سعید عربعامری به ترتیب با هفت، شش و پنج امتیاز از میان 27 شرکت کننده به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

وی با اشاره به این که در قسمت تیمی نیز تیم های صد دروازه، فتح و فاتح حائز مقام های اول تا سوم شدند گفت: قضاوت این دوره مسابقات شطرنج را محمد خراسانیان و ابوذر شیرازی در انفرادی و مسعود خراسانیان و حسین سلطانی در قسمت تیمی به عهده داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با یادآوری این مطلب که مسابقات رده بندی و فینال والیبال جام رمضان 16 مرداد ساعت 21:30 در سالن تختی شهرستان شاهرود برگزار می شود نتایج این دوره والیبال رمضان را نیز به این صورت اعلام کرد: تیم سیمان شاهرود دو بر صفر کابل مغان را شکست داد و خط لوله و مخابرات شرکت نفت دو بر یک از سد دانشگاه علوم پزشکی گذشت.

رحیمیان تصریح کرد: قند شمیم و کورش در بخش نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام رمضان از سد رقیبان خود ماکارانی نوباوه و هیئت بسکتبال دامغان گذشته و به مرحله فینال که 17 مرداد ماه ساعت 21:30 در سالن تختی برگزار می شود به مصاف هم خواهند رفت.

وی در پایان تیم های شرکت سیمان و سفیر جوان را برندگان مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال هفت نفره که در زمین چمن تختی برگزار شد معرفی و اذعان کرد: مسابقات فینال این دوره از رقابت ها نیز روز 17 مرداد ماه ساعت 21:30 در همین مکان برگزار خواهد شد.