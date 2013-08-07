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۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

دلشادي:

خبرنگاران نقش حياتي در كشور دارند

خبرنگاران نقش حياتي در كشور دارند

ساري -خبرگزاري مهر: رئیس حوزه هنری استان مازندران اظهار داشت: عرصه خبر و خبرنگاری عرصه آزمون بندگی خالصانه است و خبرنگاران در حوزه اطلاع رساني نقش خطیر و حیاتی در كشور دارند.

سینا دلشادی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین کارکرد انقلاب اسلامی می بایست تعالی فرهنگ و تأمین سعادت دنیوی و اخروی مردم باشد و برای تحقق این امر نقش خطیر و حیاتی خبرنگاران و حوزه رسانه در كشور بیش از پیش عیان می شود و نقش حياتي دارند.

رئیس حوزه هنری استان مازندران ادامه داد: لازمة پاسداشت مسئولیت پذیری صادقانه اصحاب خبر، حقیقت جویی و تلاش در جهت بازنمایی وقایع است.

وي گفت:وجود اخبار و اطلاعات صحیح می تواند منجر به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گردد.

دلشادی، خبرنگاری را هنری ارزشمند خواند و گفت: خبرنگار متعهد و مسلمان می تواند ارکان دموکراسی دینی را قوام و دوام بخشید.

رئيس حوزه هنري مازندران اذعان داشت:کار خبر و خبرنگاری هنري است که معرفت بالایی را می طلبد و می بایست توأم با نگاه زیباشناسانه باشد.
 

کد مطلب 2112116

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