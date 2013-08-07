خبرنگاران نقش حياتي در كشور دارند

سینا دلشادی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین کارکرد انقلاب اسلامی می بایست تعالی فرهنگ و تأمین سعادت دنیوی و اخروی مردم باشد و برای تحقق این امر نقش خطیر و حیاتی خبرنگاران و حوزه رسانه در كشور بیش از پیش عیان می شود و نقش حياتي دارند.



رئیس حوزه هنری استان مازندران ادامه داد: لازمة پاسداشت مسئولیت پذیری صادقانه اصحاب خبر، حقیقت جویی و تلاش در جهت بازنمایی وقایع است.

وي گفت:وجود اخبار و اطلاعات صحیح می تواند منجر به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گردد.



دلشادی، خبرنگاری را هنری ارزشمند خواند و گفت: خبرنگار متعهد و مسلمان می تواند ارکان دموکراسی دینی را قوام و دوام بخشید.

رئيس حوزه هنري مازندران اذعان داشت:کار خبر و خبرنگاری هنري است که معرفت بالایی را می طلبد و می بایست توأم با نگاه زیباشناسانه باشد.

