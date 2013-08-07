سازمان بسیج مستضعفین روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
تبلیغ و اطلاع رسانی اساس فرهنگ ناب اسلام است که همواره مورد تاکید آیات حکیمه قرآن حکیم بوده و دین مبین اسلام که سال های اولیه بعثت، غرب و شرق عالم را مسخر وحی نبوی نمود با بهره مندی از پیام رسانانی بود نظیر مصعب بن عمیر که آموزه های آسمانی اسلام را با بلاغت و فصاحت به افکار عمومی ابلاغ نموده و اذهان توده ها را به سوی تعالی و پیشرفت حقیقی رهنمون ساخت.
برای آنکه غایت مطلوب تبلیغ تحقق یابد یعنی به جامعه هدف رسیده و افکارآنان را تحت تاثیر مورد نظر برنامه ریزان ارتباطی قرار دهد دو بال پرواز دارد که نیل به هدف را تسریع می بخشد بال نخست محتوا و دیگری مبِلّغ یا پیام رسان می باشد که هر یک ویژگی هایی دارند که بحمدالله به اتمّ احسن در آموزه های دین حتی به جزییات و شرایط و ویژگی های محتوا ومبلّغ اشاره گردیده است که متاسفانه باید اذعان داشت تا کنون مطمع نظر قرار نگرفته و به جهت حاکمیت چند هزارساله ی طواغیت مرعوب غرب، آموزه های تبلیغی اسلام را که تئوری های حقیقی علم رسانه و ارتباطات را شکل می دهد مورد توجه قرار نداده است.
در مقابل هر جایی که توفیقاتی کسب شده و موجب صدور انقلاب اسلامی به سایر ملل و منتج به بیداری اسلامی در جهان امروزی گردیده است؛ مرهون تلاش و مجاهدت جامعه تبلیغی کشور می باشد که به اذعان همگان نقش
خبرنگاران و اهالی رسانه های خبری منحصر به فرد و ممتاز است.
خبرنگارانی که با ترویج آموزه های ناب و انتشارزشها وانعکاس گفتمان ولایت، رسالت تاریخی خود را در مراقبت از آنچه امام راحل سفارش نموده اند که انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان نیفتد، انجام داده و بر امپریالیسم رسانه ای غرب فائق آمده اند.
انقلابیّون نسل های مختلف ایران اسلامی در طول سی و پنچ سال عظمت و شکوه و افتخار، چه بسیار نقاط عطفی را بخاطر دارند- نظیر فتنه 88- که آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و روشنگری فتنه گران و پیاده نظام داخلی استکبار توسط اهالی ولایت مدار خانواده بزرگ رسانه های ارزشی، قیام و مبارزه ی بصیرت مدارانه ملت هوشیار را موجب گردیده و فتنه های بزرگ و پیچیده ی دستگاه های جاسوسی غرب و صهیونیسم را به زوال و نابودی کشانیده است.
بی شک آخرین مجاهدت جامعه خبری کشور، مشارکت فعال رسانه ای در خلق حماسه ی بزرگ سیاسی خرداد ماه بود که البته این حماسه در بعد اقتصادی ادامه دارد تا حماسه ای ماناتر خلق گردد. آفرین بر خبرنگاران و درود بر پیام رسانان جبهه ی رسانه ای انقلاب اسلامی.
بسیج مردمی که خود، بزرگترین و فراگیر ترین رسانه ی شفاهی در دنیای معاصر می باشد 17 مرداد را که به نام روز خبرنگار عنوان گرفته است به خبرنگاران متعهد و ولایی ایران عزیز اسلامی در کلیه رسانه های دیداری- شنیداری- نوشتاری وسایبری تبریک و تهنیت گفته و توفیق قلمداری و قلمرانی الهی را برای خانواده ی عظیم خبری کشورمسئلت می نمایید.
همچنین یاد و خاطره شهیدان مظلوم جامعه رسانه ای کشور و ایثار و مجاهدت جانبازان و بسیجیان رسانه را گرامی داشته و سپاس ویژه ی خود را از رسانه های مروّج تفکر و تشکل بسیج بویژه خبرنگاران حوزه حماسه و مقاومت رسانه که در احیاء دوران باشکوه دفاع مقدس همت می گمارند اعلام می داریم.
به امید روزی که افتخار انتشار خبر ظهور حضرت ولی عصر عج نصیب مان گردد.
سازمان بسیج مستضعفین در بیانه خود به مناسبت روز خبرنگار آورده است: بی شک آخرین مجاهدت جامعه خبری کشور، مشارکت فعال رسانهای در خلق حماسه بزرگ سیاسی خرداد ماه بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
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