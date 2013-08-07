سازمان بسیج مستضعفین روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:



تبلیغ و اطلاع رسانی اساس فرهنگ ناب اسلام است که همواره مورد تاکید آیات حکیمه قرآن حکیم بوده و دین مبین اسلام که سال های اولیه بعثت، غرب و شرق عالم را مسخر وحی نبوی نمود با بهره مندی از پیام رسانانی بود نظیر مصعب بن عمیر که آموزه های آسمانی اسلام را با بلاغت و فصاحت به افکار عمومی ابلاغ نموده و اذهان توده ها را به سوی تعالی و پیشرفت حقیقی رهنمون ساخت.



برای آنکه غایت مطلوب تبلیغ تحقق یابد یعنی به جامعه هدف رسیده و افکارآنان را تحت تاثیر مورد نظر برنامه ریزان ارتباطی قرار دهد دو بال پرواز دارد که نیل به هدف را تسریع می بخشد بال نخست محتوا و دیگری مبِلّغ یا پیام رسان می باشد که هر یک ویژگی هایی دارند که بحمدالله به اتمّ احسن در آموزه های دین حتی به جزییات و شرایط و ویژگی های محتوا ومبلّغ اشاره گردیده است که متاسفانه باید اذعان داشت تا کنون مطمع نظر قرار نگرفته و به جهت حاکمیت چند هزارساله ی طواغیت مرعوب غرب، آموزه های تبلیغی اسلام را که تئوری های حقیقی علم رسانه و ارتباطات را شکل می دهد مورد توجه قرار نداده است.



در مقابل هر جایی که توفیقاتی کسب شده و موجب صدور انقلاب اسلامی به سایر ملل و منتج به بیداری اسلامی در جهان امروزی گردیده است؛ مرهون تلاش و مجاهدت جامعه تبلیغی کشور می باشد که به اذعان همگان نقش



خبرنگاران و اهالی رسانه های خبری منحصر به فرد و ممتاز است.



خبرنگارانی که با ترویج آموزه های ناب و انتشارزشها وانعکاس گفتمان ولایت، رسالت تاریخی خود را در مراقبت از آنچه امام راحل سفارش نموده اند که انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان نیفتد، انجام داده و بر امپریالیسم رسانه ای غرب فائق آمده اند.



انقلابیّون نسل های مختلف ایران اسلامی در طول سی و پنچ سال عظمت و شکوه و افتخار، چه بسیار نقاط عطفی را بخاطر دارند- نظیر فتنه 88- که آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و روشنگری فتنه گران و پیاده نظام داخلی استکبار توسط اهالی ولایت مدار خانواده بزرگ رسانه های ارزشی، قیام و مبارزه ی بصیرت مدارانه ملت هوشیار را موجب گردیده و فتنه های بزرگ و پیچیده ی دستگاه های جاسوسی غرب و صهیونیسم را به زوال و نابودی کشانیده است.



بی شک آخرین مجاهدت جامعه خبری کشور، مشارکت فعال رسانه ای در خلق حماسه ی بزرگ سیاسی خرداد ماه بود که البته این حماسه در بعد اقتصادی ادامه دارد تا حماسه ای ماناتر خلق گردد. آفرین بر خبرنگاران و درود بر پیام رسانان جبهه ی رسانه ای انقلاب اسلامی.



بسیج مردمی که خود، بزرگترین و فراگیر ترین رسانه ی شفاهی در دنیای معاصر می باشد 17 مرداد را که به نام روز خبرنگار عنوان گرفته است به خبرنگاران متعهد و ولایی ایران عزیز اسلامی در کلیه رسانه های دیداری- شنیداری- نوشتاری وسایبری تبریک و تهنیت گفته و توفیق قلمداری و قلمرانی الهی را برای خانواده ی عظیم خبری کشورمسئلت می نمایید.



همچنین یاد و خاطره شهیدان مظلوم جامعه رسانه ای کشور و ایثار و مجاهدت جانبازان و بسیجیان رسانه را گرامی داشته و سپاس ویژه ی خود را از رسانه های مروّج تفکر و تشکل بسیج بویژه خبرنگاران حوزه حماسه و مقاومت رسانه که در احیاء دوران باشکوه دفاع مقدس همت می گمارند اعلام می داریم.



به امید روزی که افتخار انتشار خبر ظهور حضرت ولی عصر عج نصیب مان گردد.