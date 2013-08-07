به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا بحرینی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی از تشکیل کلاس‌های تابستانه کمیته امداد در شهر شنبه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به عدم تشکیل کانون‌های تابستانه سایر ادارات در شهر شنبه این نهاد به منظور غنی‌سازی اوقات فراغت افراد تحت حمایت کلاس‌های تابستانه اوقات فراغت را در شهر شننبه تشکیل شده است.

وی افزود : در راستای پیشرفت اهداف فرهنگی و ارتقاء بینش و مهارت جوانان، این مدیریت اقدام به برگزاری کلاسهای طرح اوقات فراغت در رشته های مختلف قرآن ، آموزش رشته های فنی خیاطی وکامپیوتر نموده است که دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی اوقات فراغت خود را سپری می نمایند .

مدیر کل کمیته امداد استان در بازدید از کلاس‌های تابستان این شهر خاطرنشان کرد: در منطقه زلزله زده از جمله توزیع کانکس، یخچال،کولر،مواد بهداشتی، بسته غذایی و کالابرگ ارائه شده است.

فرید محبی با اشاره به برگزاری این کلاس‌ها در بین مردم زلزله دیده و تقدیر از حضور خوب مددجویان در این کلاس‌ها عنوان کرد: انجام برنامه‌های فرهنگی در تابستان به‌ویژه در منطقه زلزله زده شنبه در اولویت کاری امداد قرار دارد.

هشت مرکز نیکوکاری در شهرستان دشتستان برپا می شود

سید اکبر عدنانیمدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان از برپایی هشت مرکز نیکوکاری در شهرستان دشتستان تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این مرکز نیکوکاری با حضور امام جمعه برازجان، معاون فرماندار شهرستان و برخی از خیرین نیکوکار برگزار شد.

وی اعلام کرد: هدف از افتتاح این مراکز، جمع‌آوری کمک‌ها و امانات مردمی و سازماندهی این کمک ها با همکاری هیئت امناء و خیرین شهر برای برطرف کردن بخشی از نیازمندی‌ها و مایحتاج مددجویان و نیازمندان عزیز است.

امام جمعه شهر برازجان نیز در خلال این مراسم بیان داشت: کمیته امداد حضرت امام با توجه به فلسفه ی وجودی خود همیشه سعی در جذب کمک های مردمی داشته و دارد، لذا این اقدام خداپسندانه نیز در جهت تحقق اهداف امداد قابل تقدیر می باشد و همچنین افتتاح این مرکز نیکوکاری از برنامه های ما بوده که بحمدالله کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان در این خصوص پیش قدم شده و برنامه مد نظر ما نیز عملی گردید.

کمک 308 میلیون ریالی حامی خارج از کشور به ایتام شهرستان دیر

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر از کمک 308 میلیون ریالی حامی خارج از کشور به ایتام شهرستان دیر خبر داد.

محمد پورسالم اظهار داشت: نیکوکاران خارج از کشور همکاری خوبی را با کمیته امداد دیر در راستای کمک به حل مشکل مددجویان تحت حمایت این شهرستان ارائه می کنند.

وی افزود : یکی از حامیان خارج از کشور در ماه مبارک رمضان مبلغ 308 میلیون ریال جهت کمک به ایتام به کمیته امداد داد و 250 مددجو از این کمک بهره مند شدند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا کنون این حامی مبلغ 628 میلیون ریال را به ایتام کمک کرده است .