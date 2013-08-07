روز خبرنگار روز عشق به قلم است/ افتتاح سرای خبرنگاران در بيجار

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاری حرفه ی مقدسی است، کار خبرنگاران ارتقای آگاهی مردم است و این آگاهی است که خواست ها اعضای جامعه را شکل می دهد نظام های کارامد، کارامدی خویش را مرهون و مدیون خبرنگاران آگاه و جسور و منتقد است و در همه ی دنیا جریان آزاد اطلاعات و خبررسانی شفاف بنیان ولازمه ی مردم سالاری است.

در دنياي کنوني با وجود تکنولوژي هاي ارتباطي پيشرفته و متعدد در امر دستيابي سريع به اطلاعات و منابع مختلف و با وجود درگيرى و خشونت که بطور آشكارا در بيشتر نقاط اين کره خاکي فراگير شده، كسب اطلاعات موثق و قابل اطمينان در مورد وضعيت سياسى، اجتماعى و امنيتى بشر و ميزان آوارگى آنها بسيار دشوار و در عين حال بسيار ضرورى و حياتى است.

خبرنگاران به عنوان یکی از اقشار پر زحمت اجتماع، وظیفة خطیری را بر عهده دارند و همواره با تلاش پیگیر و مستمر خود می کوشند تا ذهن تشنه مردم را با حاصل دسترنج خویش سیراب سازند. بررسی اجمالی نقش و وظایف خبرنگاران می تواند بیانگر این حرفة دقیق و حساس باشد.

یک خبرنگار باید به واقعیت یک رویداد دست یابد و همواره گام به گام حوادث در حوزه کاری خود حرکت کند تا تحلیل های خود را به صورت کامل و رسا ارائه دهد. یک خبرنگار موفق همیشه در انعکاس رخدادها بی طرفانه عمل می کند، چون ذات خبرنگاری مبتنی بر بی طرفی است و اینجاست که خبرنگار با رعایت این نکته مهم خود را به قوانین ملزم دانسته و در این مسیر به اهداف خود نائل می شود.

در ايران اسلامي چه در دوره هشت سال دفاع مقدس و چه پس از آن به دفعات شاهد از جان گذشتگي خبرنگاران رشيد ميهن عزيزمان در امر تهيه واقعيات و دفاع از آزادگي و اسلام بوديم.

دفاع مقدس ملت ايران، در مقابل تجاوز بيگانه فصلي تأثيرگذار در تاريخ اين مرز و بوم است که بخشي از آن ماحصل تلاش خبرنگاران، نويسندگان و روزنامه نگاراني بود كه با هدف اطلاع رساني و نيز انتقال فرهنگ اسلامي و انقلابي جبهه به اين حوزه وارد شده بودند.

افتتاح سرای خبرنگاران بیجار

گاهی از دوستان و همکاران شهرستانی خود می شنوم که خبرنگاری به واقع شغل از خود گذشتگی است و گله از اینکه هیچ مسئولی به چشم یک همراه مردم به خبرنگاران نگاه نمی کند.

غم اینکه با تمام تلاش برای آبادانی شهر ات گام برداری و جوانه امید را در دل مردم زنده کنی اما در پایان حتی قدر دانی از زحماتتت نشود بسیار سنگین است.

اما بیجار گروس مدتی است با وجود فرماندار خوب و جوان خود و واقف به اهمیت خبر و مخابره آن توانسته انگیزه و شور و شوق خاصی را در بین خبرنگاران زنده کند

فرماندار بیجار همواره در تمام جلسات با تقدیر از حضور خبرنگاران به آنها دلگرمی و انگیزه برای ادامه راه خطیرشان می‌دهد که کارشان به حق ستودنی است.

و اکنون که در آستانه 17 مرداد و سالروز شهادت بزرگ مرد عرصه خبری شهید صارمی هستیم نوید ایجاد سرای خبرنگاران و ایجاد مکانی مستقل برای این قشر زحمت کش انگیزه ای را در بین خبرنگاران به وجود آورده که وصف آن توصیف ناپذیر است.

فرماندار بيجار با این عمل پسندیده به مسئولان استانی و شهرستانی گوشزد می کند که در دنیای کنونی که همگان سرگرم کار خویش‌اند و چندان به عملکرد حاکمان و نقد و بررسی آنها توجه ندارند، این خبرنگاران رسانه‌ها هستند که با تیزهوشی و دقت، نقش واسطه بین مردم و مسئولان را ایفا می‌کنند پس حمایت از آنها به بالندگی نظام و نیز پاسخگو بودن مسئولان یاری می‌رساند.

روز خبرنگار فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های خبرنگاران است و افتتاح سرای خبرنگاران بیجاری و اختصاص مکانی مشخص برای این قشر بی‌ادعا و زحمت‌کش بزرگترین تقدیر از جانب فرماندار این شهر از خبرنگاران است.

تلاش فرماندار بیجار حضور سبز مسئولان خبرگزاری های استان کردستان در آئیین افتتاح سرای خبرنگاران نقطه امیدی در دل این قشر خدمتگذار است و انتظار می رود تمام مسئولان استان و شهرستان همچون فرماندار بیجار به فکر این قشر زحمت‌کش باشند تا در عرصه رسانه و مخابره اخبار در کشور پیشتاز باشند.