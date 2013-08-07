وقف خانه باغ 150 میلیون تومانی در نهاوند برای مدد جویان بهزیستی

علی اکبر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه باغی در روستای بابارستم نهاوند از توابع بخش مرکزی به مساحت دو هزارو 800 متر مربع توسط الماس قاسمی خیر نهاوند جهت کمک و استفاده مدد جویان بهزیستی نهاوند وقف بهزیستی شد.

ارزش مالی این خانه باغ 150 میلیون تومان است

شاهمرادی با بیان اینکه ارزش مالی این خانه باغ 150 میلیون تومان است، عنوان داشت: در حال حاضر 70 اصله در خت گردو در آن وجود دارد که در آمد سالیانه آن بیش از پنج میلیون تومان است و فرد خیر نهاوندی نیت خود را از انجام این کار رضای خدا و شکرانه سلامتی خود و خانواده‌اش اعلام کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی وقف خاطرنشان کرد: در صورتی که این عمل صالح از طریق رسانه‌ها و مسئولین مختلف ترویج شود بدون شک گروه های مختلف مردم نسبت به آن آگاهی پیدا می‌کنند و در نهایت موجب می‌شود بسیاری از پول‌های سرگردان در کشور که تورم را برای اقتصاد ملی به همراه دارد،‌ به درستی هدایت ‌شود و گره از مشکلات افراد نیازمند باز ‌کند.

شاهمرادی اظهار داشت: سازمان بهزیستی شهرستان نهاوند در ماه مبارک رمضان و با کمک خیرین شهرستان نهاوند 300 سبد غذایی را با اعتبار 14 میلیون تومان برای کمک به معلولان و عقب مانده های ذهنی و جسمی در نظر گرفت که بین خانواده های انان توزیع شد.

سرپرست بهزیستی نهاوند عنوان کرد: شهرستان نهاوند دارای 18 هزار معلول و عقب مانده ذهنی و جسمی است که برای ارائه خدمت به این عزیزان به کمک افراد خیر و مسئولین دستگاه های اجرایی مختلف نیازمندیم.