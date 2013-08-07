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۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

محمدرضا ساکت:

تیم کشتی دسته یک فولاد ماهان صد در صد بومی بسته می‌شود

تیم کشتی دسته یک فولاد ماهان صد در صد بومی بسته می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان با اشاره به سیاست‌های بومی‌گرایی باشگاه فولاد ماهان گفت: تیم کشتی فولاد ماهان صد در صد بومی بسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در خصوص حضور تیم کشتی آزاد ماهان در رقابت‌های لیگ دسته یک کشتی کشور اظهار کرد: کشتی برای ایرانیان خاستگاهی فرهنگی ـ سنتی داشته و از باورهای ملی و مذهبی عمومی ایرانیان نشات می‌گیرد و بیشترین حجم مدال های ورزشی ایران در رقابت‌های جهانی و المپیک مربوط به این رشته ورزشی است.

وی افزود: فولاد ماهان سعی دارد در صورت وجود شرایط مطلوب به عنوان یکی از رشته‌های پایدار خویش به آن نگاه و توجه ویژه ‌ای داشته باشد .

ساکت سیاست های هیئت مدیره باشگاه فولاد ماهان را پیرامون کشتی اصفهان تقویت جنبه‌های کاربردی کشتی اصفهان و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ارتقای ظرفیت های این رشته ورزشی در این استان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به این استراتژی و راهبرد ماهانی‌ها به تیم‌های پایه و حضور در لیگ دسته یک عنایت ویژه‌ای خواهند داشت .

وی  تصریح کرد: ماموریت و رسالت ماهان در حمایت از کشتی اصفهان با حضور تیم صد درصد  بومی این باشگاه در لیگ دسته یک محقق می‌شود.

کد مطلب 2112153

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