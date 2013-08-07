به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در خصوص حضور تیم کشتی آزاد ماهان در رقابت‌های لیگ دسته یک کشتی کشور اظهار کرد: کشتی برای ایرانیان خاستگاهی فرهنگی ـ سنتی داشته و از باورهای ملی و مذهبی عمومی ایرانیان نشات می‌گیرد و بیشترین حجم مدال های ورزشی ایران در رقابت‌های جهانی و المپیک مربوط به این رشته ورزشی است.

وی افزود: فولاد ماهان سعی دارد در صورت وجود شرایط مطلوب به عنوان یکی از رشته‌های پایدار خویش به آن نگاه و توجه ویژه ‌ای داشته باشد .

ساکت سیاست های هیئت مدیره باشگاه فولاد ماهان را پیرامون کشتی اصفهان تقویت جنبه‌های کاربردی کشتی اصفهان و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ارتقای ظرفیت های این رشته ورزشی در این استان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به این استراتژی و راهبرد ماهانی‌ها به تیم‌های پایه و حضور در لیگ دسته یک عنایت ویژه‌ای خواهند داشت .

وی تصریح کرد: ماموریت و رسالت ماهان در حمایت از کشتی اصفهان با حضور تیم صد درصد بومی این باشگاه در لیگ دسته یک محقق می‌شود.