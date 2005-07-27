تاريخچه "روز مادر" در آلمان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منشا "روز مادر" همانند تمامى جشن هاى ديگر امروزى ريشه در زمانهاى بسيار گذشته داشته و حدوداً به زمان يونانيان بازمي گردد .

گذشته هاي دور، مادران را به شيوه هاي اغراق آميز مورد ستايش قرار مي دادند . پس از سالها اين انگليسي ها بودند كه روز مشخصى را در سال براى بزرگداشت مادران تعيين كردند. مشابه چنين امرى در آلمان تا سال 1923 ميلادى بطول انجاميد.

نخستين بار در قرن سيزدهم ميلادي در انگليس، بزرگداشت روز مادر تحت عنوان Mothering Sunday و در يك كليسا برگزار شد . اين مراسم كه در كل براى تشكر از مادر كليسا بود، بصورتى جانبى گراميداشت مادر خانواده را هم در خودش جاى مي داد. اسناد رسمى برجاي مانده تاريخ اين جشن را در سال 1644 ميلادي ثبت كرده اند .

در سال 1872 ميلادي يك نويسنده زن آمريكايي بنام "جوليا دبليو هاو" (Julia W. Howe) كه از طرفداران حقوق زن بشمار مي آمد ، خواستار بزرگداشت روز مادر در يك روز مشخص از سال شد . در تاريخ نهم ماه مه سال 1907 ميلادي دختر او "آن ماري ريوز جارويس" ( Ann Marie Reeves Jarvis ) به مناسبت دومين سالروز فوت مادرش براى عملى شدن اين ايده دست به تبليغ دوباره زد .

اين جنبش به سرعت گسترش يافت تا جايي كه در هشتم مه 1914 ميلادي " وود رو ويلسون " ( Woodrow Wilson ) رئيس جمهوري وقت بطور رسمي اعلام كرد كه هر سال دومين يكشنبه ماه مه در آمريكا به عنوان روز مادر ناميده شود .

پس از اين اقدام، بار ديگر اين روز در انگليس رونق گرفت و سوئيس در سال 1917 ميلادي ، نروژ 1918 ميلادي ، سوئد 1919 و آلمان در سال 1923 ميلادي اين روز را بطور رسمي جشن گرفتند .

جشن روز مادر طى دوره حكومت نازيها در آلمان با تفكرات نژاد پرستانه آن دوره پيوند داده شد. از سال 1938 ميلادي آدولف هيتلر به هر مادر آلمانى كه 4 تا 5 كودك داشت نشان برنزى صليب مادر هديه مي داد .

مادرانى كه 6 تا 7 فرزند داشتند صليب نقره اى و سرانجام مادراني كه تعداد فرزندان آنها 8 يا بيشتر بود صليب طلائى دريافت مي كردند . يكي از وجه مشخصه هايي كه دريافت كنندگان اين هدايا بايد از آنها برخوردار مي بودند آلماني الاصل بودن آنها و توانايي آنها براي زاد وولد بود .

پس از شكست فاشيسم ، طرح بزرگداشت روز مادر در آلمان بار ديگر توانست خود را از آلوگيهاي نژاد پرستانه رهايي بخشيده و به گونه اي سالم خودنمايي كند . اما با اين وجود، بسيارى از طرفداران حقوق زن و فعالان مبارز و منتقدان فرهنگ مصرفى به كرات يادآور ميشدند كه بايد مانع از اين شد كه هر سال تنها در روز مادر براى جبران 364 روز اعمال و رفتار و روابط تاثير گرفته از مرد سالارى تلاش كرد.

لازم به ياد آورى است كه هشت مارس برابر با روز جهانى زن ارتباطي با روز مادر ندارد. اگر چه در آلمان شرقى سابق، تا سال 1989 ميلادي يعنى تاريخ اتحاد دو آلمان اين روز تا حدى جبران بزرگداشت روز مادر هم مي شد.