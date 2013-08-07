  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۷

تمدید مهلت ثبت نام شرکت در جشنواره علم تا عمل

تمدید مهلت ثبت نام شرکت در جشنواره علم تا عمل

مهلت ارسال اثر به چهارمین جشنواره علم تا عمل از سوی دبیر خانه این رویداد علمی تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال اثر به چهارمین جشنواره نمایشگاه ملی علم تا عمل تا 17 مرداد تمدید شد و آثاری که بعد از این تاریخ ارسال شود امکان شرکت در جشنواره را ندارد.

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، کانون های هماهنگی دانش و صنعت، رسانه ها و مطبوعات مرتبط، سرمایه گذاران وشرکت های واسطه ای، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور، جشنواره های معتبر ملی داخلی، ستاد فناوری راهبردی، انجمن های علمی، سازمان های مردم نهاد در عرصه علمی و فناوری در سراسر کشور و تمامی نهادهای ارایه دهنده خدمات توسعه فناوری(صندوق های حمایتی، مالکیت فکری، و نخبگان، مخترعان و محققان آزاد مخاطبین شرکت در این جشنواره هستند.

ارج نهادن به مقام شامخ فناوران،‌ پژوهشگران، مخترعان و نوآوران برتر در عرصه ملي از طريق شناسايي و معرفي طرح هاي فناورانه برتر در زمينه هاي مختلف علمي،‌فناوري و صنعتي، فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت توسعه و تعميق همكاري علمي و فناوري بين مراكز علمي،‌صنعتي و فناوري كشور بررسي راهكارهاي مناسب،‌سهل و ممكن در راستاي تجاري سازي دستاوردهاي علمي و فناوري كشور و ارائه دستاوردهاي حاصل از تجاري سازي نتايج حاصل از فناوري و نوآوري  از اهداف مورد توجه در این جشنواره را شامل می شود.

کد مطلب 2112199

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