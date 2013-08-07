تمدید مهلت ثبت نام شرکت در جشنواره علم تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال اثر به چهارمین جشنواره نمایشگاه ملی علم تا عمل تا 17 مرداد تمدید شد و آثاری که بعد از این تاریخ ارسال شود امکان شرکت در جشنواره را ندارد.

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، کانون های هماهنگی دانش و صنعت، رسانه ها و مطبوعات مرتبط، سرمایه گذاران وشرکت های واسطه ای، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور، جشنواره های معتبر ملی داخلی، ستاد فناوری راهبردی، انجمن های علمی، سازمان های مردم نهاد در عرصه علمی و فناوری در سراسر کشور و تمامی نهادهای ارایه دهنده خدمات توسعه فناوری(صندوق های حمایتی، مالکیت فکری، و نخبگان، مخترعان و محققان آزاد مخاطبین شرکت در این جشنواره هستند.

ارج نهادن به مقام شامخ فناوران،‌ پژوهشگران، مخترعان و نوآوران برتر در عرصه ملي از طريق شناسايي و معرفي طرح هاي فناورانه برتر در زمينه هاي مختلف علمي،‌فناوري و صنعتي، فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت توسعه و تعميق همكاري علمي و فناوري بين مراكز علمي،‌صنعتي و فناوري كشور بررسي راهكارهاي مناسب،‌سهل و ممكن در راستاي تجاري سازي دستاوردهاي علمي و فناوري كشور و ارائه دستاوردهاي حاصل از تجاري سازي نتايج حاصل از فناوري و نوآوري از اهداف مورد توجه در این جشنواره را شامل می شود.