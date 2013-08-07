رسانه ها مردم را آگاه و مطلع کنند/ لزوم توجه به احساسات روانی شهروندان درانعکاس اخبار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیدمشکی ظهر چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات نیروی انتظامی خراسانرضوی اظهار کرد: رسانهها باید حساسیت لازم را برای آگاهسازی و اطلاعرسانی مناسب به مردم داشته باشند و در انعکاس اخباربه احساسات روانی مردم توجه کنند.
وی بیان کرد: نقش رسانهها در پلیس آگاهی به صورت فرصتی است که در راستای اطلاعرسانی به مردم و همچنین انتقال دادههای اطلاعاتی در کوتاهترین زمان از وقوع مجدد جرم در جامعه جلوگیری میکند.
وی با بیان اینکه رسانهها در انعکاس سختی کار، توانمندی و ایثارگریهای نیروهای پلیس نقش موثری دارند افزود: رسانه ها درتشریح هر حادثه و شرایط اجتماعی بهوجود آمده موثر هستند.
بید مشکی تاکید کرد:رسانهها باید حساسیت لازم را برای آگاهسازی و اطلاعرسانی مناسب به مردم داشته باشند و به احساسات روانی مردم توجه کنند.
وی در گزارشی از دستگیری باند سرقت از منازل در خراسانرضوی در هفته گذشته گفت: این باند با استفاده از یک پسربچه 15 ساله اقدام به دزدی از منازل میکردند که با تحقیقات گسترده پلیسی موفق به دستگیری اعضای این باند شدیم و متهمان پس از دستگیری به 20 فقره سرقت اعتراف کردند.
بید مشکی افزود: همچنین باند سارقان به عنف که اقدام به سرقت طلاجات بانوان سالخورده و زورگیری از آنان میکردند نیز دستگیر و در این راستا سارقان به 67 فقره سرقت اعتراف کردند.
بیدمشکی یادآوری کرد: روز گذشته پروندهای مبنی بر قاچاق دارو و لوازم آرایشی و همچنین خط تولید کرمهای تقلبی در مشهد پیگیری شد و بالغ بر 10 تن لوازم آرایشی و دارو ثبت و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسانرضوی همچنین اعلام کرد: یکی از باندهایی که در این چند روز توسط نیروهای انتظامی خراسانرضوی متلاشی شد باند سارقان در حرکت بود که از استانهای دیگر حرکت میکنند و در طول مسیر اقدام به زورگیری و سرقت از منازل شهرستانها میکنند.
وی در توضیح بیشتر گفت: این باند با وارد شدن به منازلی که تحت کنترل آنها بوده اقدام به سرقت گاو صندوقهای آنان میکردند که در این راستا نیروهای انتظامی خراسانرضوی وارد عمل شدند و پس از شناسایی آنان در استان لرستان و مراجعه به خرمآباد، ساوه و اصفهان دو تن از آنان را در اتوبان تهران ـ ساوه و مابقی را در خرمآباد دستگیر کردند و سارقان تاکنون به 17 مورد زورگیری و هفت مورد سرقت از منازل اعتراف کردهاند.
نظر شما