به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: خانه انفاق زنجان مرکز نيکوکاري است که در راستاي استفاده از ظرفيت خيرين و همچنين سهولت در امور آنها ايجاد شده است.

وي با اشاره به مشارکت مطلوب مردم استان زنجان در راستاي اجراي طرح‌هاي مشارکتي در خانه انفاق زنجان تصريح کرد: خوشبختانه روز به روز آمار کمک‌هاي جمع‌آوري شده در اين مرکز افزايش پيدا مي‌کند.

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان در ادامه با ارائه گزارشي از ميزان کمک‌هاي جمع‌آوري شده در خانه انفاق زنجان طي تير ماه امسال افزود: در اين مدت 2 ميليون و 39 هزار ريال صدقه در خانه انفاق زنجان جمع‌آوري شد.

حسنلو همچنين به جمع‌آوري 8 ميليون و 292 هزار ريال کفاره در اين مرکز نيکوکاري اشاره کرد و گفت: همچنين طي اين مدت 500 هزار ريال در قالب احسان ساخت مساجد کمک جمع‌آوري شد.

وی در ادامه به جمع‌آوري 25 ميليون و 877 هزار ريال کمک مردمي در قالب طرح شفا طي تير ماه سال‌جاري اشاره کرد و افزود: همچنين در قالب طرح شفا پنج مورد حامي‌‌يابي در اين مرکز نيکوکاري صورت گرفته است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، در ادامه با اشاره به جمع‌آوري 225 هزار ريال کمک مردمي در قالب طرح کوثر و در خانه انفاق زنجان، گفت: همچنين در قالب طرح رضوان نيز 121 هزار و 650 ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان جمع‌آوري شد.

حسنلو همچنين به جمع‌آوري يک ميليون و 400 هزار ريال کمک مردمي در قالب طرح محسنين طي تير ماه امسال اشاره کرد و گفت: همچنين طي اين مدت در قالب طرح مذکور براي يک خانواده حامي‌يابي شده است.

وي در ادامه ميزان کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب طرح حج فقرا را 200 هزار ريال عنوان کرد و گفت: همچنين طي تير ماه امسال يک ميليون و 20 هزار ريال نيز در قالب طرح صدقه براي سلامتي امام زمان (عج) کمک جمع‌آوري شده است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان ،در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه طي تير ماه امسال در قالب طرح احسان تاج گل 700 هزار ريال کمک مردمي جمع‌آوري شد، افزود: همچنين طي اين مدت 150 هزار ريال براي کمک به زلزله‌زدگان جمع‌آوري شد.

حسنلو همچنين ميزان کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب اطعام و افطار نيازمندان را 6 ميليون و 657 هزار ريال عنوان کرد و گفت: همچنين طي اين مدت 40 ميليون و 903 هزار ريال کمک غيرنقدي در خانه انفاق زنجان جمع‌آوري شد.

وی تاکید کرد: در مجموع طي تير ماه امسال 522 ميليون و 200 هزار و 850 ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان جمع‌آوري شد.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، در ادامه به طرح‌هاي اجرايي کميته امداد طي ماه رمضان اشاره کر و افزود: اميدواريم مردم استان همچون ماه‌هاي قبل در اين ايام عزيز نيز کميته امداد استان را در ارائه خدمت به مددجويان همراهي کنند.

كفالت بيش از 2300 يتيم توسط حاميان در سطح استان زنجان

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان از كفالت بيش از 2300 يتيم توسط حاميان در سطح استان خبر داد.

رضا حسنلو اظهارداشت: کميته امداد استان زنجان در ماه مبارک رمضان طرح‌هاي مختلفي را اجرايي مي‌کند.

وي با اشاره به اينکه ثبت‌نام از حاميان در قالب طرح اکرام ايتام، طرح محسنين (حمايت از فرزندان غير يتيم)، طرح شفا در قالب کمک به بيماران صعب‌العلاج، طرح کوثر در قالب کمک به تامين جهيزيه نوعروسان مددجو، طرح طاها (بيمه آتيه ايتام) اضافه کرد: اين طرح‌ها با بهره‌گيري از مشارکت مردمي انجام شده و از آغاز ماه رمضان تا بيست و پنجم اين ماه بيش از 2 هزار و 140 حامي در اين راستا جذب شده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان تصريح کرد: حاميان جذب شده کفالت 2 هزار و 340 يتيم را قبول کرده‌اند.

حسنلو با اشاره به اينکه در قالب طرح‌هاي مشارکتي کميته امداد آحاد مردم مومن و روزه‌دار استان، مسئولان سازمان‌ها، اصناف و مساجد همکاري داشتند، اضافه کرد: تعداد حامياني که امسال توسط کميته امداد جذب شده نسبت به کل ماه رمضان سال گذشته بيش از 50 درصد افزايش يافته است.