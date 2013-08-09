گزینه های تازه برای شهرداری تهران / هوای تهران درلیست آلوده ترین شهرهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر؛این هفته نام های تازه ای برای کلید داری پایتخت مطرح شد. عارف و رستم قاسمی دو گزینه تازه ای هستند که به لیست طولانی علاقمندان به شهرداری تهران افزوده شده اند .به جز انتخاب شهردار که موضوع اصلی اخبار شهری در این هفته ها است . اتفاقات و اظهار نظرهای دیگری هم در شهر روی داده است که در پی به برخی از آنها اشاره می کنیم .

پیشنهاد ممنوعیت خروج اتوبوسهای فاقد برگه معاینه فنی

محمد رضا حاجی بیگی مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارکسوارهای شهر تهران با بیان اینکه اتوبوس های بین شهری باید حداقل هر 6 ماه یکبار مورد معاینه فنی قرار گیرند گفت: انتظار می رود وزارت راه نظارت بیشتری بر وضعیت و ایمنی اتوبوس های بین شهری داشته باشد و اتوبوس هایی که معاینه فنی معتبر ندارد، اجازه خروج از پایانه ها را نداشته باشند.

او ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه هریک از اتوبوس های بین شهری روزانه ده ها مسافر را جابه جا می کنند، بسیاری از این اتوبوس ها از مراکز معتبر معاینه فنی دریافت نمی کنند.

انتظارات مدیریت شهری از دولت یازدهم

سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به انتظارات مدیریت شهری از دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم به دور از حساسیت‌ها و واکنش‌های غیرکارشناسی که بیشتر مبتنی بر سیاست زدگی بوده به مدیریت شهری در توسعه حمل‌ و نقل عمومی کمک کند.

اوبا بیان این که انتظار داریم که دولت در راه‌اندازی بخش شمالی خطوط 3، 6،7،8 و 9 مترو تهران به مدیریت شهری کمک کند،گفت: انتظارمان از دولت آینده این است که در راه اجرایی کردن راهکارهایی که طی سال‌های گذشته برای حل بحران ترافیک شهر تهران تجربه کردیم وراه‌حل‌هایی است که دنیا پیش از ما تجربه کرده بود از ما حمایت کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه تمامی امکانات در زمینه ساخت مترو ایجاد شده است، گفت: توانایی ساخت 30 کیلومتر تونل مترو در پایتخت وجود دارد. البته اگر دولت حمایت‌های خاص خود را در این زمینه انجام دهد این امکان وجود دارد که با ورود ماشین‌های حفار (TBM) بیشتر سرعت ساخت تونل مترو نیز در پایتخت افزایش یابد. اگر دولت آینده تضمین کند که منابع مالی ساخت مترو را مطابق با مصوبات مجلس در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد می‌توان این ادعا را داشت که در یک برنامه پنج ساله تمامی خطوط باقی‌مانده مترو تهران تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

ایران رتبه سوم آلودگی هوا

سید علی رضوی مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو با اشاره به آمار های سازمان بهداشت جهانی گفت: ایران در میان آلوده ترین کشورهای جهان از لحاظ آلودگی هوا رتبه سوم را داراست. همچنین در میان کشورهای با جاده‌های خطرناک مقام پنجم را کسب کرده است که این موارد لزوم توجه بیشتر به معاینه فنی را تاکید می کند.

او با اشاره به شناسایی بیش از 2 میلیون خودرو فاقد معاینه فنی که از لحاظ قانون پنج ساله شدن خودرو ها باید به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند گفت: پلیس برای این خودرو ها پیامک ارسال خواهد کرد و آن ها فرصت دارند طی 10 روز به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند در غیر این صورت با آن ها برخورد های قانونی صورت می گیرد.

این هفته در جلسه غیر علنی شورا موضوع سوله های بحران پایتخت مطرح شد.در جدول زیر اظهار نظر برخی از اعضای شورا در این رابطه می آید:

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران این سوله ها با هدف بهره برداری در مواقع بحرانی ساخته شد و آن زمان به ناچار بدلیل کمبود فضاهای ورزشی بانوان اجازه داده شد تا درمواقع عادی از سالن های آن جهت ورزش بانوان استفاده شود که این تصمیم درستی بود اما متاسفانه اکنون این سیاست به بی راهه رفته است به طوری که تعدادی از این سالنها به پیمانکاران ورزشی و بخش خصوصی واگذار شده که این موجب می شود از لحاظ حقوقی این سالن ها در اختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نباشد. مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران می بایستی دستورالعمل نحوه بهره برداری از سوله های بحران را با همکاری مدیریت بحران و سازمان ورزش تدوین کنیم و آن را به عنوان یک سند ابلاغ کنیم تا مشکلات موجود حل شود. حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران آن چیزی که مهم است این است که بدون اجازه شورای شهر کاربری سوله های بحران را تغییر می دهند وآنها را تبدیل به انبار می کنند یا به بخش خصوصی واگذار می کنند.

طراحی دومین پل طبقاتی

میرفاضل نیکزاد ،مدیر گروه پل و بزرگراه های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران گفت: طرح احداث پل طبقاتی بزرگراه بعثت به صورت شرقی- غربی، از قبل از تقاطع خیابان شهید محمد بخارایی در محدوده پایانه مسافربری جنوب تهران آغاز شده و با عبور از تقاطع راه آهن تهران- مشهد، خیابان شهید رجایی و خط شماره یک مترو، تا قبل از میدان بهمن امتداد می یابد.

با بیان آنکه مسیر اجرای این پروژه یک کیلومتری دارای یک دستگاه پل در تقاطع خط راه آهن است، یادآور شد: ملاحظات ترافیکی ایجاب می کند که این پل تا زمان ساختن دو پل کنارگذر به عنوان مسیرهای جایگزین حفظ شود. در طرح احداث پل تقاطع بزرگراه بعثت با خیابان شهید رجایی، پل تقاطع این بزرگراه با خط راه آهن متعاقب احداث کنارگذرهای غیرهمسطح برچیده می شود تا در نهایت امکان احداث پایه های پل طبقاتی فراهم شود.

تغییر مدیرعامل بانک شهر

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک شهر که با حضور معاون مالی و اداری شهرداری تهران، رئیس و اعضاء هیات‌مدیره و مدیران بانک برگزار شد، مظفری از اعضاء سابق هیئت‌مدیره بانک شهر به عنوان سرپرست جدید این بانک منصوب و معرفی گردید.

پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران به عنوان نماینده سهامداران و رئیس جلسه، با اشاره به خدمات ارزنده بانک شهر به شهرداری‌های کلانشهرها، مخصوصاً شهرداری تهران در تامین مالی پروژه‌های شهری و ارتقاء رفاه شهروندی از زحمات حاجی‌زاده مدیرعامل پیشین این بانک تقدیر نمود و این انتصاب را به مهندس مظفری تبریک گفت و برای ایشان در فرصت خدمتگزاری و پیشبرد اهداف و توسعه خدمات بانک شهر آرزوی توفیق نمود.

اعتراض شیبانی به دولت

انتقاد به ساخت وساز در باغت کن، اعتراض به ورود خودرو به جای دارو، گزارش حسابرسی 21 شرکت زیر مجموعه شهرداری، بررسی لایحه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه علنی این هفته شورا بود.

در جدول زیر برخی اظهار نظرهای اعضای شورا می آید:

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران شهرداری به ما قول داده بود در جهت حفظ باغات کن تلاش کند زیرا این باغات به منظور کمک به تنفس شهر تهران برای ما حائز اهمیت است و مقرر شد تا وقتی که وضعیت پهنه‌بندی‌ها مشخص نشده ساخت و سازی در این نقطه صورت نگیرد . عباس شیبانی،عضو شورای شهر طبق اطلاع من چهار کشتی به جای تامین دارو و واردات آن، وسایل خودرو وارد می‌کنند و من از شورا می‌خواهم که دستور پیگیری این موضوع را بدهد. مرتضی طلایی یکی از افتخارات 6 سال فعالیت شورای سوم شفاف سازی مالی در شهرداری از طریق حسابرسی است از طرف دیگر این گزارش‌های حسابرسی که در روزهای پایانی فعالیت شورا مطرح می‌شود نوعی سیاه‌نمایی کارنامه مالی شهرداری است. حمزه شکیب دولت در بودجه سالیانه خود برای همه شهرها به جز تهران بودجه مدیریت بحران در نظر می‌گیرد این در حالی است که وظایف این سازمان در تهران سنگین‌تر از شهرهای دیگر است

عارف گزینه شهرداری تهران

احمد دنیامالی منتخب شورای چهارم گفت: گزینه‌های متعددی برای کاندیداهای شهرداری آینده مطرح است كه می‌توان به افرادی همچون محمدباقر قالیباف، محسن هاشمی، عارف، رستم قاسمی، فتاح، ‌مهرعلی‌زاده و عبدالعلی‌زاده اشاره کرد که این افراد هرکدام دارای تجربیات مدیریتی زیادی هستند که باید شورای دور چهارم شهر تهران با دقت به بررسی این موارد بپردازند.

وی با بیان اینکه از ۱۲ شهریور ماه امسال فعالیت شورای چهارم آغاز می‌شود، گفت: آنچه مسلم است در این مسیر انتخاب رئیس شورا، ‌هیات رئیسه و رئیس کمیسیون‌های شورا در اولویت قرار دارد و بعد از آن انتخاب شهردار مطرح می‌شود که امیدوارم با حضور افراد متعدد از گرایش‌های سیاسی بتوانیم فارغ از نگاه سیاسی فردی توانمند را برای مدیریت آینده شهر تهران انتخاب کنیم.