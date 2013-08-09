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۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۳

سارقان هدیه روز خبرنگار عکاس مهر را دادند/ دوربینی که به سرقت رفت

سارقان هدیه روز خبرنگار عکاس مهر را دادند/ دوربینی که به سرقت رفت

اهواز - خبرگزاری مهر: چهارشنبه شب پس از پایان مراسم تجلیل از خبرنگاران در گیت بوستان، رسول لطیفی عکاس خبرگزاری مهر که برای پوشش تصویری این برنامه رفته بود مورد سرقت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لطیفی در خیابان اصلی بوستان پس از پایان مراسم در حال گرفتن تاکسی برای رفتن به منرل بود که ناگهان دو سارق با خودروی پژو 405 به او حمله کرده و بند کیف دوربین عکاسی او را کشیدند.

این عکاس که دوربین را رها نمی کرد، عکس العمل سارق این بود که هم دسته کیف دوربین و هم عکاس مهر را بر روی آسفالت بکشاند. سارقی که پشت فرمان نشسته بود همزمان هم کیف دوربین را می کشید و هم عکاس را با خود بر روی جاده می کشید.

 این هم بخشی از مظلومیت خبرنگاران است که حتی در خلال برنامه تجلیل از خودش، نیز مورد تهاجم قرار می گیرند.
 

کد مطلب 2112347

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