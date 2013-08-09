سارقان هدیه روز خبرنگار عکاس مهر را دادند/ دوربینی که به سرقت رفت

به گزارش خبرنگار مهر، لطیفی در خیابان اصلی بوستان پس از پایان مراسم در حال گرفتن تاکسی برای رفتن به منرل بود که ناگهان دو سارق با خودروی پژو 405 به او حمله کرده و بند کیف دوربین عکاسی او را کشیدند.



این عکاس که دوربین را رها نمی کرد، عکس العمل سارق این بود که هم دسته کیف دوربین و هم عکاس مهر را بر روی آسفالت بکشاند. سارقی که پشت فرمان نشسته بود همزمان هم کیف دوربین را می کشید و هم عکاس را با خود بر روی جاده می کشید.



این هم بخشی از مظلومیت خبرنگاران است که حتی در خلال برنامه تجلیل از خودش، نیز مورد تهاجم قرار می گیرند.

