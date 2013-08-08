پای دغدغه های خبرنگاران گلستانی/ جای خالی نمایندگان مجلس در مراسم روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز خبرنگار گلستان چهارشنبه شب با حضور جمع کثیری از خبرنگاران ومدیران وهمه فعالان در این حوزه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، مراسمی که با پنجاه دقیقه تاخیر در عصر یک روز گرم مردادی، در بیست و نهمین روز از ماه مبارک رمضان آغاز شد.

در این مراسم طبق معمول هرساله مقرر شده بود جمعی از خبرنگاران ومدیران مسئول و مدیران خبرگزاری های استانی از دغدغه ها و مشکلات قشر خبرنگار بگویند، شاید این گروه که همیشه انعکاس دهنده مشکلات جامعه و مردم هستند، از دردهای خود نیز بگویند.

مدیرخانه مطبوعات استان گلستان گفت: درخواست ما اصحاب رسانه، از دولت تدبیر وامید ارتقاء شان خبرنگاران و ارتقاء وضع معیشتی این قشر پرتلاش است.

محمدآریان نیا در مراسم روز خبرنگار که با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد و خانه مطبوعات استان برگزار شده بود اظهار داشت: خبرنگاران نبض خبر را همیشه زنده نگه داشته اند ولی برخی از مردم هنوز در مواجهه با خبرنگاران با علامت سوال مواجه هستند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت این قشر موثر جامعه استفاده مطلوب به عمل آید، گفت: برخی مدیران و دستگاه ها نیز به خبرنگاران تنها به عنوان دستگاه دریافت آگهی نگاه می کنند.

آریان نیا در ادامه تصریح کرد: ما از زمان تشکیل شدن خانه مطبوعات دو مبنا را در دستور کار خود قرار دادیم که نخستین فعالیت ما در جهت دعوت دوستان خبرنگار برای عضویت در این تشکل و رفع دغدغه ها ی این قشر بود.

وی افزود: مبنای دوم کار ما تداوم و موفق بودن خانه مطبوعات بود که در این راستا توانستیم تشکل خانه مطبوعات را ثبت کرده و به همه معرفی کنیم واین خانه در حال حاضر در حال انجام وظیفه با اقتدار کامل است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار کمیته ای چهار نفره در هیئت مدیره خانه مطبوعات برای رسیدگی به احراز صلاحیت خبرنگاران شکل گرفت، گفت: متاسفانه همه ساله در مراسم روزخبرنگار همه ساله تعداد زیادی به عنوان خبرنگار شرکت می کنند که اگر همه اینها به مفهوم واقعی خبرنگار بودند فضای رسانه ای وفرهنگی استان می بایست بسیار فراتر از این باشد وتحولی عظیم در استان رخ دهد.

نماینده خبرگزاری های گلستان با اشاره به مهجوریت فعالان حوزه اطلاع رسانی گفت: متاسفانه استفاده بهینه از ظرفیت خبرگزاری های استان در فرآیند اطلاع رسانی مغفول مانده است.

علیرضا نوری افزود: به رغم این بی مهری ها وآنکه استفاده از ظرفیت خبرگزاری های استان حداقل در دولت گذشته صورت گرفته است، اما ردپای خدمت فعالان این حوزه را در گوشه و کنار استان می توان مشاهده کرد.

تشکیل کمیته جامع اطلاع رسانی

وی پیشنهاد کرد: کمیته جامعی متشکل از رسانه های مختلف دراستان تشکیل شود، همچنین از شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تقاضا داریم تا از خبرگزاری های استان یا یک نماینده از رسانه در این شورا به عضویت درآید.

نوری بیان داشت: با توجه به دغدغه مالی خبرنگاران پیشنهاد می شود تا هر دستگاه و نهاد از یک خبرنگار به عنوان مشاور رسانه ای استفاده کند، همچنین طرح معافیت مالی خبرنگاران چند سالی است مطرح شده است که نیازمند تعامل فرهنگ وارشاد با مدیران خبرگزاری ها و سازمان های مالیاتی است.

سرپرست خبرگزاری مهر در گلستان با بیان اینکه شمار زیادی از خبرنگاران و دست اندرکاران حوزه رسانه استان بیمه نیستند گفت: صرف نظر از تناقض مسئولان در ارائه آمار بیمه خبرنگاران و هنرمندان تقاضا داریم نسبت به بیمه خبرنگاران اقدام شود.

وی مسکن، محدودیت های اطلاع رسانی، برگزاری جشنواره فصلی برای معرفی خبرنگاران برتر، تغییر نگرش مسئولان به رسانه ونداشتن نگاه سلیقه ای را از مهم ترین دغدغه های پ های فعالان حوزه رسانه دراستان عنوان کرد.

خبرنگار خبرگزاری شبستان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز جایگاه خبرنگار وروزنانه نگار در جامعه وبه خصوص گلستان تبیین نشده است.

ربابه کابلی با بیان اینکه عدم ارائه آمارهای درست در مورد خبرنگاران و شاخص های انتخاب خبرنگاران برتر مورد انتقاد بسیاری از خبرنگاران است ، تصریح کرد: پس از یک وسال ونیم از گذشت تشکیل نهاد خانه مطبوعات هنوز اقدامی در خور از این خانه دیده نشده است و این نشان از عدم تاثیر گذاری این تشکل ها در استان است و این صنف می تواند با ارائه برنامه های منسجم تر وبحث آموزش ورفاهی خبرنگاران، عملکرد بهتری داشته باشد.

حضور پررنگ تر خبرنما ها از خبرنگاران اصلی

وی تصریح کرد: مشکل خبرنگاران تنها بیمه ومسکن و حقوق نیست بلکه دغدغه بسیاری از خبرنگاران ما نادیده گرفتن حقوق آنها و توهین به این قشر است.

وی اظهار داشت: متاسفانه عده ای هستند که تنها برای گرفتن هدیه نام خبرنگار را در این روز یدک می کشند یا افرادی با ظاهر و پوشش نامناسب شخصیت بسیاری از خبرنگاران را زیر سوال برده اند و ما هر روز بیشتر شاهد حضور این خبرنگار نماها در استان هستیم که تنها به واسطه آشنایی دولتی یا خویشاوندی با افراد مرتبط در این حوزه حضور دارند.

یکی از خبرنگاران شرق استان نیز در این جلسه گفت: خبرنگاران تنها اصحاب صدا وسیما نیستند و بهتر است مدیران نگاه یکسانی نسبت به اصحاب رسانه داشته باشند.

نایب ‎رئیس خانه مطبوعات گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه به اینکه قشر خبرنگار هنوز با مشکلات بسیاری در حوزه کاری و فعالیت‎های اجتماعی مواجه است، گفت: درآمد محدود و مقطعی، بیمه اجتماعی و امنیت شغلی از جمله مشکلات جامعه خبری استان است.

رجبعلی نیازمند اظهار داشت: فعالان عرصه رسانه نباید دغدغه خاطر داشته باشند، اگر مطبوعات رکن چهارم دموکراسی محسوب می‎شوند، اگر روزنامه‎نگاران در جوامع پیشرفته شأنی در حد نمایندگی و پارلمانی دارند، باید فضایی ایجاد شود تا آنچه انتظار می‎رود اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: با توجه به نگاه دولت یازدهم ونگاه ریاست جمهوری به جامعه خبری انتظار می رود تدابیری برای حل مشکلات این حوزه اندیشیده شود.

کسب دو عنوان برتر خبرگزاری مهر

در این مراسم از نشريات برتر و خبرگزاریهای برتر در استان تقدیر شد که در بخش نشریات استانی، همزيستي، گلستان سلام، التيام، ياپراق، جرجان، پژواك سخن، انقلاب، گلستان مهر، گلشن مهر و خبرگزاریهای برتر استان شامل شبستان، ايرنا، فارس و مهر تجلیل شد.

همچنین از چهار خبرنگار برتر دوره خبرنويسي بنامهای جواد عموزاد خليلي، گزارش: آنه محمد بيات، مصاحبه: منيره جندقي و شناخت افكار عمومي فاطمه عبدي از خبرگزاری مهر تقدیر شد.

صندلی خالی نمایندگان مجلس

مراسم روز خبرنگار گلستان با حضور کاروان نور و تلاوت کلام الله مجید توسط قاری بین المللی قرآن و اجرای تواشیح عطرآگین شد.

عدم حضور نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی در مراسم روز خبرنگار از جمله مواردی بود که سبب انتقاد برخی فعالان حوزه اطلاع رسانی شده است.

گلستان هفت نماینده در خانه ملت دارد که هیچیک از آنان در مراسم متمرکز روز خبرنگار استان شرکت نکرده بودند.