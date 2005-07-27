تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش آغاز شد

هادي دوست محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با اشاره به ابلاغ رئيس مجلس در خصوص اجراي تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش، افزود: همه نمايندگان استانها با اين ابلاغ و نامه رييس كميته، كار خود را در استانها آغاز كرده اند.

وي ضمن تاكيد بر اين مطلب كه مشكلاتي در اين حوزه وجود دارد، تصريح كرد: يكي از نتايج تحقيق و تفحص اين است كه اگر ابهاماتي وجود داشته باشد روشن شود و همچنين در صورت تضييع حقوق دولت ، از طرف مجلس مورد استيفاء قرار گيرد.

دوست محمدي در خصوص اينكه گفته مي شود مجلس تحقيق و تفحص هاي گوناگوني را در دستور كار خود قرار داده ، اما نتايج آنها براي جامعه ملموس نيست، توضيح داد: از ديگر آثار تحقيق و تفحص اين است كه مسوولان كنوني متوجه نقاط ضعف و قوت مجموعه مي شوند و مسوولاني كه در آينده بر مسند كار قرار مي گيرند، نسبت به ترميم نقاط ضعف تلاش مي كنند. لذا تحقيق و تفحص مي تواند به كارآيي مجموعه هاي دولت كمك كند.

رييس كميته تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش در ارتباط با پاسخگويي وزير وقت به نتايج تحقيق و تفحص ، گفت: مجلس مسير پاسخگويي وزير را در صورتي كه حقوقي تضييع شده باشد، تعيين مي كند.