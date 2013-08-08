صداقت و بی طرفی از مهم ترین شاخصه های یک خبرنگار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بوالحسنی ظهر پنجشنبه در جلسه تجلیل از خبرنگاران شهرستان ازنا با تبریک روز خبرنگار و عید سعید فطر به تلاشگران عرصه خبر گفت: حرفه خبرنگاری یک حرفه با ارزش است.

فرماندار ازنا با اشاره به حضور پر رنگ خبرنگاران در مقاطع حساس انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس اظهار داشت: خبرنگاری جز حرفه ها و مشاغل سخت و زیان آور و پرمخاطره است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی افزود: ثمره خون شهید صارمی باعث شده است در این روز از اصحاب قلم تجلیل شود.

بوالحسنی با بیان اینکه در جامعه امروزی کسب اطلاعات و اخبار موثق و مطمئن برای مردم ضرورتی انکار ناپذیر است بر نقش مهم و حیاتی خبرنگاران تاکید کرد.

فرماندار ازنا با اشاره به ویژگی های مهم یک خبرنگار موفق، ارتباط تنگاتنگ با مردم و رعایت اصول صداقت و بی طرفی را از مهم ترین شاخصه های خبرنگار موفق عنوان کرد.

وی رسانه ها را یکی از ابزارهای قوی در عرصه مقابله با هجمه دشمنان و جنگ نرم دانست و اظهار داشت: در این شرایط رسالت سنگینی بر دوش رسانه هاست.

بوالحسنی با اشاره به مشکلات معیشتی و صنفی خبرنگاران ابراز امیدواری که برای رسیدگی به مشکلات این قشر گام های مثبتی برداشته شود.

وی در ادامه به مطالبات خبرنگاران به عنوان چشم های تیزبین مردم اشاره کرد و اظهار داشت: از برگزاری نشست های اختصاصی ماهانه با خبرنگاران شهرستان برای طرح انتقادات و مشکلات و پیگیری برای رفع آن استقبال می کنیم.

بنابر این گزارش در این جلسه خبرنگاران صدا و سیمای مرکز لرستان، رسانه های مجازی و رسانه های محلی به طرح دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند.

در پایان این مراسم خبرنگاران صدا وسیمای لرستان، خبرگزاری مهر، سایت خبری ازنا خبر و نشریه نگین اشترانکوه ازنا با اهدای هدایایی تجلیل شدند.