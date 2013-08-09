به گزارش خبرنگار مهر، اكبر قاسمی عصر پنج شنبه در ديدار اعضای جهاد دانشگاهی استان اردبيل با خانواده شهيد يعقوب مهدیزاده در اردبیل اضافه کرد: باید تلاش کنیم دغدغههای خانوادههای شهدا و آرمانهای شهدا را در قالب فعاليتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی جامه عمل بپوشانيم.
وی با اشاره به رسالت جهاددانشگاهی ادامه داد: امروز وظيفه جهادگران جهاددانشگاهی تجليل از رشادتهای جوانانی است كه با گذشت از جان مال و خواستههای خود در راه دين و كشور به شهادت رسيدند و افتخار آفريدند.
رئيس جهاددانشگاهی واحد استان با بیان اینکه این نهاد مولود انقلاب و يادگار امام خمينی (ره) است، ترويج آرمانهای شهدا و ادامه راه آنان را رسالت اصلی جهادگران عنوان كرد.
وی تصریح کرد: الگوی ما شهدا، ايثارگران و جانبازان جامعه است چرا كه چنين رشادتی در طول تاريخ انقلاب اسلامی ثبت نشده است اين در حالی شهدای ما آرامش و امنيت را با نثار جان خود به ما هديه دادهاند
قاسمی تاکید كرد: اگر امروز میتوانيم با تهديدهای دشمنان مقابله كرده و با استكبار و با اراده مبارزه کنیم، اين موفقيتها نشات گرفته از روحيه ايثارگری شهدا است.
وی ابراز امیدواری کرد در سايه دعای خانواده شهدا قدمهای بزرگ برای پيشرفت كشور برداشته شده و در پيش شهدا شرمنده نشويم و بتوانيم با ايمان قویتر و با ارداه محكمتر در جهت اهداف عالی انقلاب و مقام معظم رهبری قدم برداريم .
در پايان اين برنامه با اهدای لوح تقدير و تندیس ویژه از مادر شهيد مهديزاده تقدير شد. شهيد يعقوب مهدیزاده در سال 1341 ديده به جهان گشود و در حالی كه دانشجوی تربيت معلم در رشته عربی و دينی بود در عمليات كربلای 5 در تاريخ پنجم اسفند 1365 به درجه رفيع شهادت نايل آمد.
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