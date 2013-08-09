حضور بانوان در رسانه های استان کرمانشاه پررنگ است/ تخصص ضرورت توفیق در خبرنگاری است

زهرا الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر که یک خبر موثق چگونه خبری است و یک خبرنگار موثق به چه کسی گفته می شود؟ گفت: خبر در وهله اول میبایست با صداقت نگاشته شود و در حالت کلی سه کلمه کلیشهای سرعت، دقت و صحت ویژگیهای یک خبر خوب هستند که قابلیت انتشار را به خبر میدهند.
وی افزود: هم اکنون و با توجه به رشد تکنولوژی و مراجعه مردم به فضای های مجازی، گرفتن اخبار نیز به این طریق رواج داشته و تا حد زیادی روند این مسئله را در میان مردم دچار تحول کرده است و سرعت مهمترین ویژگی انتشار اخبار در شرایط کنونی است.
الوندی ادامه داد: در وهله دوم دقت از ضروریات یک خبر بوده که شامل رعایت اصول نگارش خبر و تدقیق در جزئیات است و مورد دیگر صحت خبر است.
سردبیر روزنامه ابوذر ادامه داد: هم اکنون و با توجه به فضاهای مجازی ایجاد شده که حجم بالایی از اخبار را در اختیار عامه قرار میدهد صحت اخبار از سوی خبرنگاران را میطلبد.
وی عنصر انصاف را در خبر بسیار مهم دانست و گفت: نگارنده یک خبر باید انصاف و عدالت را در خبر خود رعایت کند.
الوندی در پاسخ به مهر که وظایف یک خبرنگار چیست؟ گفت: وظیفه اصلی خبرنگاران حضور در متن رویدادهای جاری و خاص است تا با انتشار درست و صحیح و به موقع تمام اخبار موضوعات جاری در اجتماع بتوانند بهصورت تأثیرگذاری در جامعه نقشآفرینی کنند.
سردبیر هفته نامه ابوذر با اشاره به اینکه یک خبرنگار ناظر و پلی برای انتقال مشکلات جامعه به مسئولین است، افزود: امروز مشاهده میکنیم که استانی همچون اصفهان که به پیشرفت و توسعه رسیده است دارای روزنامههای مهمیست که ناظر بر فعالیت مسئولان آن هستند لذا می توان از این مهم نتیجه گرفت که نشریات و خبرگزاری ها بهراحتی میتوانند در پیشرفت جامعه نقش داشته باشند و با انتشار کاستیها و مشکلات تا حل آنها همراه مردم و مسئولان بوده و در فرهنگسازی در کلیه جنبههای اجتماع فعال باشند.
وی در پاسخ به مهر، که بانوان خبرنگار در چه جایگاهی قرار دارند؟ گفت: خوشبختانه حضور بانوان در رسانههای استان کرمانشاه بسیار پررنگ است و این مسئله از یک سو به دیدگاه سردبیران نشریات استان و سرپرستان خبرگزاریها بر میگردد که به بانوان در این حرفه میدان دادهاند و از سوی دیگر به تلاش بانوان خبرنگار که توانستهاند اعتماد را در جهت انتشار اخبار بهدست آورند.
الوندی در پاسخ به این سوال مهر که خبرنگاران برای تقویت فعالیت های خود باید چه اقداماتی کنند؟ گفت: به نظرم در رابطه خبرنگاران استان پیشنهاد اصلی بنده مطالعه تخصصی و غیرتخصصی است، البته مطالعه به صورت آموزشی نیز بسیار تاثیرگذار است.
وی افزود: البته هر از چندی بازخوانی اصول خبرنویسی، گزارش نگاری و... نیز لازم است و از سوی دیگر مطالعات روزمره بر غنای دانش و اطلاعات خبرنگاران خواهد افزود.
سردبیرروزنامه ابوذر ادامه داد: البته مهمترین پیشنهاد برای خبرنگاران استان کرمانشاه جهت پیشرفت فعالیت در یک حوزه تخصصی است، بدین گونه که دوستان خبرنگار سعی کنند حوزه تخصصی کار خود را مشخص کرده و بیشتر در این مسیر فعالیت کنند، یعنی خبرنگار سیاسی، خبرنگار اقتصادی یا ... باشند.
الوندی در پاسخ به مهر در مورد مشکلات خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات مالی اغلب نشریات استان کرمانشاه به فعالیت خبرنگاری به عنوان یک حرفه اصلی نگاه نمیشود و در مواردی این حرفه در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی انجام میشود.
وی افزود: اما در هر صورت خبرنگاران در هر جایگاهی که هستند باید با نگاه خاص به این حرفه نظر کرده و وظیفه اطلاعرسانی و آگاهیسازی خود را با بهترین کیفیت انجام دهند.
سردبیر ابوذر در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: ایدواریم در آینده ای نه چندان دور با تغییر وضعیت در بحث درآمدی نشریات ما خودکفا شوند که بتوانند حمایت کاملی از خبرنگارانشان داشته و این حرفه با جدیت بیشتری از سوی فعالان دنبال شود.
