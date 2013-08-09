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۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

عباسی:

625 میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن گرگان - گنبدکاووس تخصیص یافت

625 میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن گرگان - گنبدکاووس تخصیص یافت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس گفت: 625 میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن گنبدکاووس – گرگان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی صبح جمعه در سخنانی در جمع نمازگزاران عیدفطر گنبدی افزود:یکی از دغدغه ها این بود که مسیر راه آهن از گنبد به گرگان آغاز شود که این مسئله نیز اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: مراسم کلنگ زنی و شروع پروژه راه آهن با هم انجام شد و مسیر اجرای طرح هم اکنون در حال قرارداد تملک هستیم و سعی داریم زمینهایی که در مسیر هستند را با قیمت روز خریداری کنیم.
 
عباسی به بیمارستان گنبدکاووس اشاره و اضافه کرد: هفت میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان تخصیص داده شده است.
 
تخصیص هفت میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: انشاء الله این بیمارستان بنام پیامبر اعظم (ص) تا پایان شهریورماه راه اندازی می شود و 154 مجوز استخدامی نیز برای این بیمارستان گرفته شده است.
 
عباسی گفت: همچنین 12 متخصص نیز در این بیمارستان مشغول کار خواهند شد.
 
این نماینده مجلس ادامه داد:  یکی از خواسته های دیرینه مردم که سالها منتظرش بودند، فرمانداری ویژه بود که بعد از یکسال تلاش در هفته گذشته مصوبه فرمانداری ویژه گرفته شد.
 
وی اظهار داشت: اشناء الله شرایط خوبی برای شهرستان گنبدکاووس با ارتقای فرمانداری به ویژه ایجاد شود.
 
عباسی عنوان کرد: ارتقای شهرستان، اعتبارات ویژه و مستقل شدن شهرستان از جمله مزایاست.
 
وی با تبریک آغاز کار دولت جدید یادآور شد: تعامل خوبی بین دولت و مجلس برگزار شده که انشاء الله برای برنامه هایی که براساس بیانات رهبری داریم بتوانیم به ملت خدمت کنیم.
کد مطلب 2112672

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