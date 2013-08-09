تکبیر عید فطر دل استکبار را می لرزاند/ اوضاع سوریه و فلسطین برای مسلمانان دردآور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خدیری در خطبه های نماز عید فطر این شهر با قدردانی از حضور همه اقشار مردم و دست اندرکاران برگزاری مراسم نمازعید اظهار داشت: امروز روزی فرخنده و سرشار از شادی برای مسلمانان جهان و مومنین و مومنات است.

مسلمانان یکدلی را سرلوحه خود قرار دهند

خطیب نماز عید فطر پرند اظهار امیدواری کرد: روزی فرا برسد که مسلمانان جهان دست به دست هم داده و متحد و یکپارچه شوند و یکدلی را سرلوحه خود قرار دهند چرا که این یکپارچگی و اتحاد و بخصوص تکبیر عید فطر، لرزه بر اندام استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی می اندازد.

خدیری اظهار امیدواری کرد تا همه مسلمانان جهان در لوای حضرت حجت بن الحسن امام زمان(ع) یکپارچگی و یکدلی را به تمرین و ممارست بگذارند تا شاهد اهتزاز پرچم مقدس اسلام توسط آن امام همام در دنیا باشیم.

اوضاع سوریه و فلسطین برای مسلمانان دردآور است

وی با اشاره به اوضاع برخی کشورهای اسلامی گفت: امروز حوادث سوریه و آنچه برای مسلمانان این کشور رقم می خورد و یا آنچه بر سر ملت مظلوم فلسطین می رود، خوشایند جامعه مسلمانان و بخصوص مکتب تشیع نیست و برای آنها دردآور است.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه پرند در خطبه اول نماز عید فطر این شهر که با خیل گسترده روزداران ماه رمضان برگزار شد، روز عید فطر را روز طهارت، پاکی، اخلاص و روزی بسیار بابرکت و سرشار از رحمت بی پایان خداوند دانست.

روز عید فطر شبیه ترین روز به قیامت است

خطیب نماز عید فطر پرند با بیان اینکه عید فطر تنها عیدی است که امام علی (ع) آن را به روز قیامت تشبیه می کند، افزود: امروز روزی است که روزه داران روسفید هستند، کسانی که یک ماه به امر خدا و به دعوت حق لبیک گفتند و آن را پاس داشتند.

وی با اشاره به اینکه امروز خداوند یک نعمت ویژه به نام "آرامش" به روزه داران عنایت می کند، بیان داشت: امروز خداوند آرامش روح و دل را به کسانی عنایت می کند که یک ماه را در روزهای گرم و طاقت فرسای سال روزه دار بودند و در این گرما دهان را به روی آب و غذا بستند.

خدیری با بیان اینکه آنهایی که قدر ندانستند و روزه نگرفتند در اضطراب هستند، اظهار داشت: امروز شبیه ترین روز به قیامت است و حرکت از سمت منازل به سوی محل نماز مانند برخاستن از قبرها و حرکت به سوی محشر است و هنگامی که به نماز می ایستیم، مانند روز قیامت در محضر خداوند ایستاده ایم.

امام جمعه پرند تعداد 9 قنوت و طولانی بودن آنها را مانند معطلی و خستگی روز قیامت عنوان و اضافه کرد: خوشا به حال آنهایی که در این روز پرونده اعمال شان در دست راست قرار دارد و بدا به حال آنهایی که پرونده اعمال شان در دست چپ قرار دارد و آنها را به سوی جهنم می کشانند.

خطیب نماز عید فطر اظهار امیدواری کرد در این روز فرخنده که خداوند به بندگان خالص خود هدیه می دهد، توفیق عبادت در ماه رمضانی دیگر، تربیت فرزندان، ظهور امام زمان(عج) ، اتحاد مسلمانان و ... را به ما هدیه بدهد.

بر اساس این گزارش، مراسم نماز عید سعید فطر، صبح امروز و با حضور و استقبال اقشار مختلف مردم و مسئولان در میدان بهشت و خیابان های اطراف در شهر پرند با شکوه خاصی برگزار شد و خیل عظیم نمازگزاران نسبت به سال گذشته نشان از رشد روزافزون جمعیت این شهر داشت.