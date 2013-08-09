فعالیت 320 دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای جابه جایی مسافران روز عید فطر در قم

سعید امراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار داشت: از ابتدای صبح روز عید فطر در کلیه مسیرهای درون شهری 320 دستگاه اتوبوس و مینی بوس تا پایان روز برای جابه جایی مسافران فعال هستند.

وی بیان داشت: با توجه به محدودیت پیش بینی شده در هسته مرکزی شهر از جمله حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سرویس دهی در بخش یک طبق محدودیت هایی که در گذشته وجود داشته است از مکان های پایانه زائر، ایستگاه شهید منتظری در بلوار منتظری، چهار راه شهدا، پایانه ارم واقع در خیابان ارم و ابتدای خیابان 19 دی انجام می شود.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم عنوان کرد: مسیرهای دیگری از جمله در بخش 2 از پایانه مطهری طبق روال گذشته دستگاه های خودرو مستقر هستند.

وی ابراز داشت: مسیر خط جمکران نیز به صورت ویژه و به خصوص قبل از نماز عید فطر و پس از آن فعال بوده و افزایش اتوبوس نیز در این روز پیش بینی شده است.

کرایه ها بر اساس متوسط مسیر مشخص شده محاسبه می شود

امراللهی تصریح کرد: خطوط حومه های قم نیز که اخیرا فعال شده اند، روز عید فعال هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ کرایه اتوبوس ها در برخی نقاط قم متفاوت است، افزود: دلیل این امر آن است که طول مسیر خط اتوبوس ها متفاوت است و کرایه ها بر اساس متوسط زیر 6 کیلومتر و بالای 6 کیلومتر مشخص می شوند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم در پایان از همه همشهریان قمی خواست تا در این روز از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا از ترافیک سنگین در خیابان ها جلوگیری شود.