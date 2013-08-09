سامانه الکترونیکی رسیدگی به درخواست متقاضیان مشاغل زیان آور را سرعت داد/ بررسی 196 پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری، پنجشنبه شب در محل اداره کار خراسان رضوی جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست امسال 45 جلسه کمیته بدوی و پنج جلسه کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور برگزار شده است.

وی با اعلام این مطلب که 2012 پرونده در جلسات کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور خراسان‌ رضوی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: 196 پرونده هم مربوط به متقاضیانی است که به رای کمیته اعتراض کرده‌اند و این پرونده ها در جلسات کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی و رای صادر شده است.

مدیرکل تعاون خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه با استفاده از سامانه الکترونیکی روند رسیدگی به درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور سرعت گرفته، تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به درخواست‌ها هم‌اکنون به کمتر از یک هفته تقلیل یافته است.

سنجری بیان کرد: هم اکنون مطابق آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور، رای کمیته ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

وی ادامه داد: در صورتی هم که هر یک از طرفین کارگر یا کارفرما به رای کمیته معترض باشند باید در خواست تجدید نظر خود را به صورت کتبی در مهلت مقرر به اداره کل ارائه کنند.