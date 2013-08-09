درخواست چهار نفر از اهالی فرهنگ برای پرداخت فطریه به بیماران ام اس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فرخ نژاد.حسام الدین سراج، نگار جواهریان و سهیل محمودی سفیران یاری بیماران ام اس روزه داران توصیه کردند تا فطریه خود را برای یاری بیماران ام اس اختصاص دهند. حمید فرخ نژاد بازیگر سینما ، حسام الدین سراج استاد آواز ، نگار جواهریان بازیگر سینما و سهیل محمودی شاعر ضمن تبریک عید فطر به مردم مومن و روزه دار ایران از آنان خواستند با پرداخت فطریه، مرهم رنج های ناگفته مبتلایان به ام اس باشند.

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