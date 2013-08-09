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۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

درخواست چهار نفر از اهالی فرهنگ برای پرداخت فطریه به بیماران ام اس

درخواست چهار نفر از اهالی فرهنگ برای پرداخت فطریه به بیماران ام اس

فرخ نژاد، جواهریان، سراج و محمودیاز از مردم درخواست کردند تا با پرداخت فطریه، مرهم رنج های ناگفته مبتلایان به ام اس باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فرخ نژاد.حسام الدین سراج، نگار جواهریان و سهیل محمودی سفیران یاری بیماران ام اس روزه داران توصیه کردند تا فطریه خود را برای یاری بیماران ام اس اختصاص دهند. حمید فرخ نژاد بازیگر سینما ، حسام الدین سراج استاد آواز ، نگار جواهریان بازیگر سینما و سهیل محمودی شاعر ضمن تبریک عید فطر به مردم مومن و روزه دار ایران از آنان خواستند با پرداخت فطریه، مرهم رنج های ناگفته مبتلایان به ام اس باشند.

شماره حساب انجمن ام اس ایران :٠١٠٠۴۴٩٣٨٩٠٠٣ بانک صادرات، شعبه وصال شیرازی، کد ٣٠٠٠ .


 

کد مطلب 2112762

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