نماز عید فطر در کرمانشاه برگزار شد/ آیت الله علما: معامله با خدا جز سود نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان کرمانشاه نیز چون سراسر کشور در صفوفی به هم پیوسته به اقامه نماز عید پرداختند.

جمعیت انبوه روزه داران کرمانشاهی که یک ماه روزه داری را تجربه کرده بودند به شادباش پیروزی بر هوای نفس و برای داشتن سالی پر برکت و نورانی نماز عید را بر پاداشته و در آن از خداوند منان سعادت و بهروزی تمام مومنین را خواستار شدند.

در این مراسم حجت حائری زاده با بیان اینکه عبادت نیاز به طهارت دارد، گفت: بر این اساس ایمان نیز نیازمند ولایت است، یعنی اگر ایمان و ولایت در بنده خدا در کنار هم قرار گیرد سعادت و صمیمیت جای تفرقه و نفاق را خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه و حوزه، امر معروف و نهی از منکر را از ضروریات جامعه برشمرد و گفت: جوانان بیش از سایرین باید به این مهم توجه کرده و آن را مد نظر داشته باشند.

وی با اشاره به بدحجابی های موجود در جامعه گفت: امر معروف و نهی از منکر در مقوله حجاب باید به شکل یک دغدغه برای مردم و مسلمان باشد و رسانه ها علی الخصوص صدا و سیما نیز بید نقش موثری را در این جهت ایفا کنند.



در ادامه این مراسم نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه در خطبه های نماز عید فطر ضمن تبریک این روز گفت: ماه رمضان ماه مداومت بر بندگی و عید فطر نیز روز جشن و سربلندی بندگان روزه دار پس از یک ماه امتحان و روزه داری است.

آیت الله مصطفی علما افزود: بندگان و مومنین باید رفتار و اعمال ماه مبارک را سرلوحه سایر ماه های سال قرار داده و در سایر ماه ها نیز به اعمالی که در این ماه عمل کرده اند توجه ویژه ای داشته باشند و در واقع ماه مبارک رمضان سرمشق سایر ماه های سال باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگر به قرآن کریم و اثرات آن بر زندگی مومنین اشاره کرد و گفت: هیچ چیز برای مومنین از انس با قرآن بالاتر نیست و یک فرد مومن باید همنشینی با قرآن را در سایر ماه های سال ادامه دهد.



وی، عید فطر را عید نورانیت و معنویت دانست و گفت: عید فطر از جمله بزرگترین اعیاد مسلمانان و عید معرفت فطری است.

آیت الله علما گفت: عمر آدمی یکی از ارزشمندترین سرمایه های آدمی است و انسان ها باید نهایت بهره را از این سرمایه برده و آن را به طاعت از خدا صرف کنند.

وی با آرزوی تعجیل امام زمان (عج) گفت: و امیدواریم خداوند به برکت امام زمان اوضاع تاسف بار منطقه را تغییر دهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، آرزوی اتمام مشکلات و اوضاع نابسامان مصر، سوریه و فلسطین را کرد و گفت: امیدواریم در این روز و به برکت دعای مسلمین شاهد تغییری در اوضاع جهان باشیم.

وی در پایان ، معامله با خداوند را معامله ای تمام سود دانست و مومنین را به معامله با خداوند تشویق کرد.