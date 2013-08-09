حافظان قرآن کریم شهرستان ورامین تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز عید سعید فطر و در حاشیه نماز عید، سی و هفتمین دوره تجلیل از حافظین بانک حفظ قرآن جمعه شهرستان ورامین برگزار شد.



در این مراسم که حضرت آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین حضور داشتند از حافظان برتر قرآن کریم با اهدای هدایایی تقدیر شد.



محدثه قربانی، حنانه قاجار، مهشید طلا دار، علیرضا قاجار، زهرا سادات حسینی، سید حسین نقوی حسینی، امیر بختیاری فرد، زهرا فرهاد پور، علی فرهاد پور، بهرنگ یار مرادی، علی زوانی، سید محمد جواد علوی، رحمان کرمی، آیدا بداوری، ستایش میش مست، ایمان حسینی، فاطمه انارکی، محدثه رستمی، مهدیه سلطانی، نجمه افضل دوست، مهدیه افضل دوست، فاطمه سلطانی، زهرا خدایاری، هانیه مهاجر، نازنین عرب و هانیه اردستانی 26 نوگل قرآنی بودند که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.



سید حسین میرنصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره سی و هفتمین مرحله تجلیل از حافظان بانک حفظ قرآن جمعه ورامین است که پس از برگزاری آزمون حفظ توسط اساتید قرآن کریم توسط امام جمعه ورامین مورد تقدیر قرار می گیرند.



مسئول بانک حفظ قرآن جمعه ورامین افزود: هر ماه این آزمون در محل بانک حفظ قرآن جمعه برگزار می شود و در آخر ماه نفرات برتر قرآنی شهرستان ورامین معرفی می شوند.



میرنصیری در پایان از خانواده ها خواست تا زمینه حضور و انس فرزندان خود با قرآن کریم را بیش از پیش فراهم آورند و زمینه حفظ و هدایت آنها را مهیا سازند.