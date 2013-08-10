جلال ستاری و دو اثر دیگر درباره تئاتر/ مصاحبه مفصل فکوهی با ستاری کتاب شد

جلال ستاری، اسطورهپژوه و محقق در زمینه تئاتر، ادبیات و تاریخ در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادهسازی مصاحبه مشروح ناصر فکوهی مردمشناس با وی درباره زندگی و آثارش برای چاپ در قالب یک کتاب خبر داد و گفت: این کتاب در واقع حاصل گفتگوی بسیار دراز نفسی است که آقای فکوهی با من انجام داده است. من این مصاحبه را ادیت کردهام و باید آقای فکوهی هم که الان فرانسه است، این نسخه را ببیند ولی فکر میکنم تا دو ماه دیگر آماده تحویل به ناشر کتابهایم (مرکز) خواهد شد.
به گفته وی، حجم این کتاب که به زندگی ستاری از کودکی و رفتن به مدرسه تا عزیمت به فرنگ و تحصیل علوم نظامی و نیز بازگشت به ایران و اشتغال به عنوان کارمند وزارت فرهنگ و همچنین وقایع بعد از انقلاب و البته صدها کتاب و مقالهای که از جلال ستاری به چاپ رسیده، میپردازد، بالغ بر 800 صفحه است و به احتمال زیاد با همان عنوان پیشنهادی فکوهی (مصاحبه کننده) یعنی «یاد یادها» در آیندهای نه چندان دور از سوی نشر مرکز راهی بازار کتاب خواهد شد.
ستاری همچنین از انتشار کتاب «جامعهشناسی تئاتر» نوشته «ژان دو وینیو» با ترجمه وی در روزهای گذشته و از سوی نشر مرکز خبر داد. به گفته ستاری، دو وینیو در «جامعهشناسی تئاتر» معتقد است تئاتر برای این پدید آمده تا به مردم نوید آزادی بدهد، نه اینکه برگردان اوضاع زمانه باشد. او این موضوع را از یونان باستان تا امروز بررسی کرده است. کتاب «جامعهشناسی تئاتر» فصلی هم درباره کارکرد و کارویژه تئاتر در دوره الیزابتی بریتانیا دارد. مقصود اصلی نویسنده این کتاب را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: کارکرد تئاتر تسخیر فضای آزادی است.
این پژوهشگر همچنین از ارائه کتابی دیگر در حوزه تئاتر به ناشر آثارش خبر داد و گفت: عنوان این کتاب «جادوی تئاتر» است و من در آن به چگونگی آشناییام با تئاتر و شناخت این هنر پرداختهام. در واقع هم شرح خاطره است و هم شامل نظرات بنده درباره تئاتر و میزانسن و مسائل مربوطه دیگر. حدود دو هفته پیش قرارداد انتشار این کتاب را هم با مرکز امضا کردم و الان در محله حروفچینی است و فکر میکنم تا دو ماه دیگر برود ارشاد.
وی با اشاره به دیگر آثارش نیز گفت: کتاب دیگری را هم درباره تئاتر اخیراً ترجمه کردهام از شخصی به نام «تالاسو» که تئاترشناس و منتقد تئاتر در دوران مظفرالدین شاه بوده و بعد از آشنایی با او در فرنگ، به ایران آمده و مطالبی درباره تئاتر در ایران نوشته است. این کتاب هم حاوی مطالب خوبی درباره تئاتر سنتی ایران است و هم اشتباهاتی در این زمینه دارد ولی با توجه به کمبود منابع درباره پیدایش تئاتر در ایران، اثر در خور توجهی است.
ستاری اضافه کرد: تالاسو، هم خیلی خوشحال است از آنچه خودش حمایتهای مظفرالدین شاه از شکلگیری تئاتر مدرن در ایران میخواند و هم حرفهای جالبی درباره تئاتر سنتی در ایران اعم از روحوضی و پهلوانی و دیگر گونههای آن دارد اما مهمترین نکتهای که من را وادار کرد این کتاب نه چندان مفصل را ترجمه کنم، اطلاعاتی است که تالاسو درباره ترجمه کتابهای میرزا جعفر قراچه داغی به زبان فرانسه که در فرانسه روی صحنه رفتهاند، میدهد و اینکه خودش شاهد اجرای نمایشنامههای قراچه داغی در فرانسه بوده است.
جلال ستاری متولد 1310 بیش از 50 سال است که در عرصه فرهنگ ایران فعال است. از او بیش از تعداد سالهای عمرش (82 سال) کتاب اعم از تالیف و ترجمه در حوزههایی مانند ادبیات کلاسیک ایران و اندیشههای متفکران اروپایی به ویژه فرانسوی در زمینههای گوناگون و به خصوص اسطوره شناسی، تئاتر، ادبیات و تاریخ، منتشر شده است. ستاری در سال 84 به پاس یک عمر تلاش فرهنگی نشان آفیسیه (نشان ادب و هنر فرانسه) را دریافت کرد.
از آثار این اسطورهپژوه پیشکسوت میتوان به «چشمانداز اسطوره»، «زبان رمزی افسانهها»، «زبان رمزی قصههای پرشور»، «رمز پردازی آتش»، «اسطوره و رمز»، «حالات عشق مجنون»، «افسون شهرزاد»، «درد عشق زلیخا»، «عشق صوفیانه»، «پژوهش در قصه اصحاب کهف»، «پژوهش در قصه یونس و ماهی»، «پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا»، «پژوهشی در قصه سلیمان و بلقیس» و «گفتگوی شهرزاد و شهریار» اشاره کرد.
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