«ایمان» و «اتحاد کلمه» دو عامل مقاومت ملتها در برابر توطئه های دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک عید سعید فطر به آحاد ملت، یک ماه روزه داری و انجام اعمال عبادی از سوی اقشار مختلف مردم و وجود روح توسل و ذکر در کشور را زمینه ساز نزول و جلب رحمت الهی دانستند و افزودند: لازم است مسئولین محترم و مجموعه تازه نفسی که مسئولیت های کشور را برای پیشبرد امور، با ثبات قدم و عزم و اراده راسخ بر عهده گرفته اند، در طول راه دشوار مسئولیت، از سلاح ذکر و توسل و اعتماد به خداوند متعال بهترین استفاده را بکنند.

ایشان همچنین خاطرنشان کردند: مسئولین سطوح بالا، کارهای سنگین، وظایف مهم و حقوق عمومی مردم را با جلب کمک الهی بخوبی می توانند انجام دهند و هیچ مشکل غیرقابل حلی وجود نخواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی لازمه ی دریافت هدایت و لطف الهی و امیدوار بودن به یاری خداوند را به صحنه آوردن همه موجودی و توان و تلاش دانستند و افزودند: نمی شود با تنبلی و کار نکردن به رحمت خداوند امیدوار بود، و باید از تمام فکر، تدبیر، نیروی جسمانی و امکانات عظیم نیروی انسانی کشور استفاده کرد.

ایشان، با اشاره به برخی افراد که در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب اسلامی در اثر نزدیک‌بینی یا ضعف در حسن ظن به وعده های الهی، دچار یأس می شدند، تأکید کردند: در همان مقاطع بارها نصرت خداوند شامل حال ملت ایران شد و امروز نیز ملت و کشور نسبت به همه دوره های گذشته در نقطه مقدم قرار دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند: ایران اسلامی روز بروز پیشرفت کرده و خواهد کرد و پیشرفت جزء ذات حرکت ملت ایران شده است.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، به مشکلات بزرگ برخی کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا و منطقه شمال افریقا اشاره کردند و افزودند: این مشکلات غالباً تزریق شده و تحمیل شده از سوی بیگانگان است و راه علاج و خلاصی از حوادث و اختلافات موجود نیز این است که خود ملتها با حکمتِ نخبگان و هدایت پیشوایان و عقلای خود تصمیم بگیرند و دخالت های مغرضانه بیگانگان و تزریق نفاق و دودلی در بین مردم متوقف شود.

ایشان در ادامه اثر نکردن توطئه ی اختلاف افکنی جبهه استکبار علیه ملت ایران را مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: در ایران، مذاهب و اقوام گوناگون در کنار یکدیگر و دست در دست هم و گروهها و جریانهای سیاسی در مسائل مختلف با وحدت و همدلی حرکت کرده و توطئه اختلاف افکنی های مذهبی و قومی و سیاسی در مقابل روحیه ی ایمان و اتحاد و انسجام و وحدت ملت، هیچ کاربرد و اثری نداشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای، «ایمان به خدا» و «اتحاد کلمه» را دو عامل تولید قدرت مقاومت و پایداری ملتها در مقابل تیرهای زهرآگین اختلافات برشمردند و خطاب به مسئولان، نخبگان سیاسی و برجستگان دینی تأکید کردند: هرچه می توانید برروی تقویت «ایمان» و «اتحاد و انسجام ملت» تکیه کنید، و ای کاش مسئولان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی درگیر حوادث و مشکلات نیز به این نکته توجه مضاعف می کردند.

پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، با تبریک عید سعید فطر، این عید را عید ایستادگی و پایداری و تهذیب نفس خواند و با تشکر از همه ی ملت ایران برای حرمت داری این ماه مبارک افزود: رمضان، ماه وحدت است که همه ی ملت ها با مناسکی واحد پیوند خود را محکم تر می کنند.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که رنج و خستگی کشورهای مسلمان بویژه کشورهایی که امروز با دخالت خارجی دچار رنج مضاعف شده اند برطرف شود و عیدانه ی آنها در این عید بزرگ، رهایی از مشکلات بوجود آمده باشد.

روحانی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، ماه غفران و رحمت واسعه ی الهی نیز می باشد، افزود: لازم است به برکت این ماه، دلها را پاک کنیم و محبت ها را گسترش دهیم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت ملی، قانونگرایی را زمینه ای برای انسجام و وحدت ملی خواند و اظهار امیدواری کرد دولت یازدهم با کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بتواند خدمت خود را هرچه زودتر به ملت شریف ایران آغاز کند.