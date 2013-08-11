فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبی که چندی پیش دو جلد از مجموعه «نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان» او از سوی نشر افراز به چاپ رسیده بود، استقبال از این دو کتاب را خوب ارزیابی کرد و در ادامه از صدور مجوز برای سومین کتاب این مجموعه خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلد سوم این مجموعه به نقد نو آثار مطرح نویسندگان غربی پرداخته‌ام. البته بعضی از این مطالب در واقع نقد نیست و بلکه تحلیل و تفسیر داستان‌هاست. با این حال سعی کرده‌ام شخصیت داستان، زاویه دید و دیگر موارد مطرح در حوزه نقد نو را در این مطالب به کار ببرم. من در این نقد و تحلیل و تفسیرها از نقد بوطیقایی و نقد اسطوره‌شناسی و دیگر گونه‌های نقد پرهیز کرده‌ام.

به گفته وی در جلد سوم این مجموعه که در صورت بهبود نسبی وضعیت کاغذ، همانند جلدهای اول و دوم در حجمی حدوداً 270 صفحه تا پاییز امسال از سوی انتشارات افراز چاپ و منتشر خواهد شد، داستان‌هایی از نویسندگان مطرحی مانند رابرت موزیل، لوئیجی پیراندلو، مارگریت دوراس، آندره مک کین، بریژیت ژیرو، لوئیجی کابو آبه، استیک داگرمن، اریش ماریا رمارک، ایزابلا بوسی فدریگوتی، فرانک مک کورت، اسلاومیر مرژوک، ژوزه ساراماگو و فرانتس کافکا، از زاویه نقد نو، مورد نقد، تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.

بی‌نیاز که در مجموعه 5 جلدی «نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان» حدود 120 داستان از نویسندگان خارجی را مورد نقد و بررسی قرار داده، ابراز امیدواری کرد، جلدهای چهارم و پنجم این مجموعه هم که مدت‌هاست در ارشاد در دست بررسی هستند، مجوز نشر را دریافت کنند و در آینده‌ای نه چندان دور به مخاطبان فارسی‌زبان عرضه شوند.

این نویسنده و منتقد ادبی در همین حال گفت: من 9 رمان و 4 مجموعه داستان دیگر هم دارم که سال‌هاست آماده نشر است، اما چون می‌دانم در شرایط فعلی مجوز آنها صادر نخواهد شد، ترجیح می‌دهم فعلاً آنها را تحویل ناشری ندهم. البته به اصرار یک ناشر، یک مجموعه داستان تحویل او دادم و به اصرار ناشری دیگر هم یک کتاب هم به او دادم که مطلع شدم گفته‌اند باید مقدار زیادی از آنها حذف شود و من هم این کار را نکردم و دست نگه داشته‌ام تا شرایط انتشار آنها فراهم شود.

از فتح‌الله بی‌نیاز تا به حال چند جلد رمان و مجموعه داستان منتشر شده است. کوارتت مرگ و دختر، گرگ‌های خاکستری، دردناک‌ترین داستان عالم، می‌روم که بمیرم، علیا حضرت فرنگیس، عطش ماندگار، شورشگران را به زانو درآوردیم، ستیزه جوی دلتنگ، افعی‌ها خودکشی نمیکنند، دریاسالار بی‌دریا، ملاقات با مسیح، تشییع جنازه یک زنده‌به‌گور، ترجیع‌بندی برای شاعران جوان و درآمدی بر داستان‌نویسی و روایت‌شناسی از جمله این آثار است.