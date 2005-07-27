پاكستان علاقمند توسعه همكاري هسته اي با آمريكا است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه سان، نعيم خان سخنگوي وزارت امورخارجه پاكستان اعلام كرد: ما همواره اعتقاد داشته ايم كه گروه توليد كنندگان هسته اي مي تواند در راستاي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي با پاكستان همكاري مناسبي داشته باشد.

نعيم خان با اشاره به توافق هاي هسته اي اخير صورت گرفته ميان آمريكا و هند اظهار داشت: پاكستان روابط خاص خود را با آمريكا دارد و ما تمايل داريم باز هم همكاري هسته اي خود را با آمريكا توسعه دهيم.

وي افزود: ما مي خواهيم همكاري خود را در راستاي استفاده صلح آميز از اتم با ان.اس.جي گسترده كنيم و علاوه بر آمريكا با چين نيز همكاري نزديك داشته باشيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه اسلام آباد در ادامه خاطرنشان كرد: اسلام آباد برنامه هاي هسته اي خود را دارد و تمام راكتورها زير نظر پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند.