به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باشه آهنگر کارگردان سینمای دفاع مقدس پس از ساخت فیلم "ملکه"، تحقیق و نگارش فیلم جدیدش با نام "سرو زیر آب" را با همراهی مازیار رضایی و پسران خود حمید و حامد باشه‌آهنگر آغاز کرده و قرارست پس از به پایان رسیدن مراحل تحقیق، نگارش فیلمنامه را شخصا به عهده بگیرد.

این کارگردان سینمای ایران که علاوه بر فیلم "ملکه" فیلم‌های "فرزند خاک" و "بیداری رویاها" را در حوزه سینمای دفاع مقدس در کارنامه کاری خود دارد، برای تولید این فیلم سینمایی با بنیاد سینمایی فارابی وارد مذاکره شده اما هنوز به قطعیت نرسیده است.

فیلمنامه این فیلم سینمایی متفاوت از دیگر آثار این فیلمساز است و فضای جدیدی از جنگ را مطرح می‌کند و در مقایسه با "ملکه" از جهت محتوا و فضاسازی، اثری سنگین‌تر محسوب می‌شود. فیلم "سرو زیر آب" میانه تا پایان جنگ و آسیب‌های پیرامون این پدیده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فیلمبرداری این فیلم سینمایی پاییز آغاز می‌شود و شهرهایی چون خوزستان، اهواز، تله زنگ و برخی از روستاها در استان فارس از جمله مکان‌هایی است که به عنوان لوکیشن در این فیلم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مازیار رضایی یکی از پژوهشگران فیلمنامه فیلم سینمایی "سرو زیر آب" پیش از این در گفتگویی درباره تحقیق این فیلم سینمایی چنین گفته بود: برای تحقیق این فیلم هیچ سند تاریخی وجود ندارد. تعدادی از افراد حضور فیزیکی در آن زمان داشتند اما حاضر به صحبت درباه این موضوع نبودند. برخی به دلیل مشکلات جسمانی که از جنگ به یادگار داشتند امکان بیان خاطرات را نداشتند و همین امر کار پژوهش را سخت‌تر می‌کرد و تنها گفتگو با افرادی را که در آن فضا زندگی می کردند در دست داشتیم.

تحقیق و پژوهش درباره این فیلم سینمایی همچنان ادامه دارد و هنوز به مرحله نگارش فیلمنامه نرسیده است.