جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی وضعیت صلاحیت و برنامه های وزیران پیشنهادی دفاع، کشور، خارجه و اطلاعات، که با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط هستند، اظهارداشت: به نظر می رسد که این 4 ویر بدون مشکل در صحن مجلس رای اعتماد کسب کنند و وارد دولت یازدهم شوند.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی خارجه دارای سابقه مستمر با این حوزه است و از هوشمندی در این عرصه برخوردار است. آقای ظریف تحلیل جامع نسبت به روند روابط کشور با جامعه بین الملل دارد و توانسته کمیسیون را برای تصدی این وزارتخانه اقناع کند .

نماینده ارومیه گفت: پذیرش چارچوب قانونی برای ایجاد رهیافت های سیاست خارجی مد نظر آقای ظریف است و او توجه دارد که تصمیم گیرنده نهایی در روابط خارجی نظام است و این یک اصل مهم و چارچوب دقیق برای کار است.

جهانگیرزاده ادامه داد: آقای رحمانی فضلی گزینه وزارت کشور نیز ناآشنا با مجلس نیست. در مدیریت خود در سالهای گذشته بسیار موفق و فعال بوده است از جمله می توان به مدیریت وی در دیوان محاسبات کشور اشاره کرد که در 5 سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای را در این نهاد شاهد بوده ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: رحمانی فضلی یک فرد اصولگرا است که با اصرار بر اصولگرایی وارد دولت شده تا به دولت کمک کند، او هیچ گاه از شاخص های اصولگرایی عدول نکرده است و فردی با اخلاق، هوشیار و با تدبیر است.

وی ادامه داد: وزیر کشور باید ظرفیت عمومی کشور را بشناسد و رحمانی فضلی این ویژگی را دارد و می تواند در ارتقا جایگاه استانداری ها در مدیریت اقتصادی استان ها موثر باشد.

جهانگیرزاده درباره وزیر پیشنهادی دفاع نیز گفت: آقای دهقان سوابق خوبی در پرونده خود دارد و کسی در توانایی و سلامت اخلاقی و مشی انسانی و اسلامی وی شک ندارد، او از وزیرانی است که اگر به عملکرد درخشان سردار وحیدی در 4 سال گذشته توجه کند و یا از وی و تجاربش استفاده کند قطعا فصل درخشان دیگری در آینده مدیریت دفاعی کشور خواهیم داشت.

نماینده ارومیه گفت: وزیر اطلاعات هم می تواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد، آقای علوی در این مدت کوتاه که برای وزارت معرفی شده نشان داده است که به دنبال اشراف پیدا کردن به حوزه وزارت اطلاعات است ، تجربه پیشین وی با وزارت اطلاعات متفاوت است اما روحیات وی شخصیتی از او ساخته که می تواند بدنه کارشناسی و قدرتمند وزارت اطلاعات را راهبری کند، البته ضرورت جدی وجود دارد و آن اینکه مجموعه وزارت اطلاعات باید به او اطمینان کند در این صورت آقای علوی خواهد توانست مدیریت موفقی در وزارت اطلاعات داشته باشد.

در همین حال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز پیش بینی کرد وزیران پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش راه دشواری برای کسب رای اعتماد در پیش داشته باشند.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: وزیران باید در دو بعد شخصیتی و تخصص ویژگی های برجسته ای داشته باشند تا مجلس بتواند برای سپردن امور وزارتخانه ها به آنان اعتماد کند.

نماینده بجنورد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نماز عید فطر خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری انقلاب تاکید کردند مجلس باید راه قانونی در رای اعتماد به کابینه را مد نظر قرار دهد تا کابینه صالح انتخاب شود

وی ادامه داد: برخی وزیران در رای اعتماد مشکلی نخواهند داشت از جمله وزیر بهداشت که توانسته خود را در دل اکثر نمایندگان جای دهد و نظر آنان را برای رای اعتماد جلب کند اما وزیران آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات برای کسب رای اعتماد مجلس راه دشواری در پیش دارند و باید به طور جدی تلاش کنند تا ابهامات و شبهاتی که در ذهن نمایندگان است را پاسخ دهند.

نماینده گچساران هم خاطرنشان کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد که بیشترین ارتباط را با این وزیر خواهیم داشت نظر منفی وجود ندارد و مخالفی سراغ ندارم، به نظرم رای می آورد.

تاجگردون گفت: پیش از این حرف از این بود که مجلس نسبت به 4-5 نفر معرفی شده نظر منفی دارد اما هر چه به زمان رای اعتماد نزدیک می شویم این تعداد کاهش پیدا کرده و هم اکنون به یکی دو نفر رسیده و البته باز این نشانه این نیست که آنها رای اعتماد کسب نخواهند کرد بلکه در زمان فعلی نظر منفی نسبت به آنها در مجلس وجود دارد.

همچنین بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در شرایطی از فردا آغاز می شود که زنگنه وزیر پیشنهادی نفت نیز از زمره افرادی است که با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس احتمال عدم رای اعتماد به وی نیز وجود دارد .