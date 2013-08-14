کارن همایونفر آهنگساز درباره انتشار زندگینامه پرویز پرستویی به صورت صوتی به خبرنگار مهر گفت: برای نخستینبار است که شرح زندگینامه یک هنرمند به شکل یک پکیج کامل در ایران عرضه میشود. به این ترتیب که شرح زندگی پرستویی را لیلی کریمان نوشته است و در قالب یک کتاب و 2 دی وی دی عرضه میشود.
وی در ادامه افزود: این بسته فرهنگی یک بخشی هم دارد که پرویز پرستویی بخشی از زندگی شاعرانه خود را میخواند و من بر اساس صدای مخملی این بازیگر و همچنین حس و حالهایی که دارد موسیقی این بخش را آهنگسازی و اجرا کردهام.
همایونفر در پاسخ به این که چرا از میان هنرمندان پرویز پرستویی را برای این کار انتخاب کرده است؟ گفت: پرویز پرستویی از بازیگران صاحبسبک و از دوستان خوب من است و به نوعی بر خود واجب میدانستم آن بخش از زندگی شاعرانه این هنرمند را با هنر موسیقی زنده نگه دارم.
این آهنگساز که این روزها فیلم سینمایی "هیس دخترها فریاد نمیزنند" را روی پرده دارد در توضیح جزئیات شرح زندگینامه پرستویی گفت: یک بخش از این کتاب مربوط به بیوگرافی این بازیگر سینما است و بخش دیگر از این اثر صحبتهای دیگران درباره پرستویی را در برمی گیرد و در بخش سوم همکاری من و پرویز پرستویی شکل میگیرد که در این بخش پرویز پرستویی زندگی خود را از بدو تولد تا بازیگر شدن و ... با صدای منحصر به فرد خود میخواند.
همایونفر در ادامه متذکر شد: اسم این اثر "من، پرویز پرستویی" است که همه کارهای مربوط به تولید این اثر انجام شده و قرار است طی هفتههای آینده منتشر شود.
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که آلبوم "یک خیابان سهم یک افسانه نیست" را به تازگی با شعر و دکلمه اندیشه فولادوند منتشر کرده است، گفت: این آلبوم حدیث نفس یک دختر دهه 60 است که حرف های خود از آن دهه را در به شکل درد و دل بیان میکند.
آهنگساز آلبوم "برف روی کاجها" در پایان بیان کرد: فکر میکنم آلبوم "یک خیابان سهم یک افسانه نیست" تجربه تازهای است که با مثنوی بلند اندیشه فولادوند شکل گرفته و اشعاری ضد جنگ دارد. البته مضامین شعرها به ستایش دلاورمردانی که در جنگ هشت ساله از مرز و بوم ایران دفاع کردند نیز میپردازد.
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