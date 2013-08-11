به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امپریال، در حالیکه در مراسم دیسنی اکسپوی امسال عنوان چند انیمیشن خاص به عنوان آثار که به زودی اکران خواهند شد معرفی شدند اما به نظر می‌رسد فیلم انیمیشن "یخ‌زده" در ردیف اول این صف قرار گرفته است.

به همین دلیل جان لستر رییس کمپانی دیسنی/ پیکسار در نظر دارد چهره‌های اصلی فیلم یعنی کریستن بل، ایدینا مِنِزل و و جاش گد را برای معرفی فیلم در یک مراسم ویژه گرد هم آورد.

انیمیشن "یخ‌زده" توسط کریس باک کارگردانی شده و جنیفر لی که از نویسندگان فیلم "Wreck-It-Ralph" نیز بود، کار فیلمنامه‌نویسی آن را بر عهده داشته است. داستان این فیلم در قلمرویی اتفاق می‌افتد که با جادوی السا، ملکه برفی (با صدای مِنِزل) در زمستانی ابدی فرو رفته است. زنی نترس به نام آنا (کریستن بل) تصمیم می گیرد السا را که خواهرش نیز هست، پید ا کند و به سرما پایان بخشد. برای این کار او به کمک کریستوف مرد قوی کوهستان (با صدای جاناتان گراف)، گوزنش سوون و یک مرد برفی گیج به نام اولاف (جاش گد) نیاز خواهد داشت.

بعد از معرفی فیلم بل و گد کمی درباره فیلم توضیح دادند. کریسن بل خوشحال بود که توانسته در چند صحنه در کنار ایدینا منزل به نقش‌آفرینی بپردازد. وی گفت: خیلی سخت است که بتوان در هر فیلم انیمیشنی همه بازیگران را یک جا دور هم جمع کرد، اما من و ایدینا چند صحنه ضبط مشترک داشتیم و توانستیم با هم کار کنیم. در صحنه های حساس به هم نگاه می کردیم و بر اساس واکنش فرد رو به رو احساسات شخصیت هایمان را بیان می کردیم. بخش زیادی از احساسات موجود در این انیمیشن بر اساس همین رابطه ها ساخته شد.

انیمیشن "یخ زده" روز ششم دسامبر در سینماهای بریتانیا اکران می شود.