بین تماسهای تلفنی و تصادفات رانندگی ارتباطی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کارنیج ملون از پنسیلوانیا آمریکا و دانشکده اقتصاد لندن در بریتانیا بیش از 8 میلیون حادثه رانندگی و تمام تلفات در جاده ها را در هشت ایالت آمریکا بررسی کردند.

آنها در بررسیهای خود به ارسال و دریافت پیامک و یا اینترنت گردی اشاره ای نکردند.

دوره زمانی این تحقیق سالهای 2002 تا 2005 درنظر گرفته شد و اکثر اپراتورهای تلفن همراه آمریکا که پس از ساعت 9 شب در طول هفته تماس رایگان ارائه می کنند، نیز بررسی شد.

سائوراب براگاوا از دانشگاه کارنیج ملون و دکتر ویکرام پاتانیا از دانشکده اقتصاد لندن به این نتیجه رسیدند که اگرچه تعداد تماسهای تلفنی پس از ساعت 9 شب بیشتر بوده است اما هیچ ارتباطی بین افزایش تماسها و تعداد تصادفات وجود نداشت.

دکتر پاتانیا گفت: ما از به دست آوردن این نتایج بسیار شگفت زده شدیم، ابتدا تصور کردیم که ارقام را اشتباه به دست آوردیم و بار دیگر همه چیز را بررسی کردیم اما هیچ اشتباهی رخ نداده بود.

نتایج این تحقیقات در مجله اقتصادی " American Economic " با اخطارهای بسیاری منتشر شده است.

وی افزود: ما در تحقیقات خود مکالمات تلفنی را بررسی کرده ایم نه ارسال و دریافت پیامهای متنی و یا اینترنت گردی هنگام رانندگی، از سوی دیگر شاید ترافیک جاده ها در ساعت 9 شب به گونه ای است که استفاده از تلفنهای همراه خطرناک نیست.

این درحالی است که محققان اعتقاد دارند باید تحقیقات بیشتری روی استفاده از تلفنهای هوشمند و رانندگی انجام شود. از سوی دیگر آنها اعتقاد دارند که شاید استفاده از تلفنهای هوشمند میان افراد مختلف از نظر سن و جنس و میزان تصادفات متفاوت باشد.