27 هزار تن کالا توسط راه آهن شمال صادر شد

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ميزان باري که راه آهن شمال در سه ماهه اول امسال حمل کرده در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از افزايش10 درصدي برخوردار است.

وی افزود: ميزان بار حمل شده در سه ماهه اول سال 91 ،قريب به 315 هزار تن بوده و در سالجاري اين رقم به 347 هزار تن رسيد.

مديرکل راه آهن شمال گفت: در سال 91 ميزان حمل بار راه آهن شمال براساس برنامه ابلاغي راه آهن جمهوري اسلامي ایران، يک ميليون و 252 هزار تن بوده در صورتيکه ميزان بارحمل شده توسط اين ادره کل، یک ميليون و 529 هزار تن بوده است.

گران پاشا گفت: ميزان حمل بار راه آهن شمال، بر اساس برنامه ابلاغي، یک ميليون و 700 هزار تن بوده که بايد ضمن استفاده از همه ظرفيت هاي موجود، تلاش مضاعفي داشته باشيم تا بتوانيم برنامه ابلاغي راه آهن را عملياتي کنیم.

مدیرکل راه آهن شمال گفت: روند حمل بار در سالهاي اخير روند بسيار خوب و مثبتي بوده به طوريکه از رقم 780 هزار تن در سال 84 به یک ميليون و 529 هزار تن در سال 91 رسيده و اميدواريم درسال جاري اين روند حفظ شود.



وی افزود: در سه ماهه اول سالجاري، راه آهن شمال موفق شد بيش از 347 هزار تن انواع بارهاي مختلف را با بکارگيري بيش از شش هزار دستگاه واگن هاي باري راه آهن جابجا کند. اين ميزان بار حمل شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش 10 درصدي برخوردار است.

گران پاشا گفت: اين بارها شامل 301 هزار تن بار وارد شده به مناطق شمال کشور ، 27 هزار تن بار صادر شده به ديگر استان ها و قريب به 20 هزار تن بارهاي جابجا شده در سطح استانهاي مازندران و گلستان است.

مدير کل راه آهن شمال با اشاره به ضرورت جذب بيشتر بارهاي کارخانجات و مراکز توليدي گفت: بارهايي که توسط راه آهن شمال حمل مي شود شامل مواد سوختي نظیر گازوئيل و نفت کوره، کود هاي شيميايي، ذغال سنگ، غلات،گاز مايع، ماشين آلات، سيمان صادراتي شهرهاي فيروزکوه و شاهرود و روغن هاي خوراکي بوده كه از مبادي ايستگاههاي مختلف راه آهن شمال به ساير مناطق کشور حمل مي شوند.

وي افزود: جابجايي اين ميزان بار حمل شده، توسط شش هزار و 314 دستگاه واگن هاي باري راه آهن صورت پذيرفت.