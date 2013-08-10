کردستان عراق آماده دفاع از کُردهای سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مسعود بارزانی گفت: در صورتی که جان کردهای سوریه مورد تهدید قرار گیرد اقلیم کردستان عراق آماده دفاع از آنان خواهد بود.

وی ضمن درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب در این باره افزود: برخی رسانه ها از اقدامات گروههای مسلح وابسته به القاعده علیه کُردهای سوریه خبر داده اند و اینکه این گروهها با حمله به غیر نظامیان کودکان و زنان کرد را قتل عام می کنند اگر صحت این اخبار ثابت شود و برای ما قطعی شود که جان آنها در معرض خطر است، اقلیم کردستان عراق تمام توان و تلاش خود را برای دفاع از آنها به کار خواهد بست.