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۱۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۳

مسعود بارزانی:

کردستان عراق آماده دفاع از کُردهای سوریه است

کردستان عراق آماده دفاع از کُردهای سوریه است

رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به جنایات تروریستهای جبهه النصره علیه کُردهای سوریه از آمادگی برای دفاع از آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مسعود بارزانی گفت: در صورتی که جان کردهای سوریه مورد تهدید قرار گیرد اقلیم کردستان عراق آماده دفاع از آنان خواهد بود.

وی ضمن درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب در این باره افزود: برخی رسانه ها از اقدامات گروههای مسلح وابسته به القاعده علیه کُردهای سوریه خبر داده  اند و اینکه این گروهها با حمله به غیر نظامیان کودکان و زنان کرد را قتل عام می کنند اگر صحت این اخبار ثابت شود و برای ما قطعی شود که جان آنها در معرض خطر است، اقلیم کردستان عراق تمام توان و تلاش خود را برای دفاع از آنها به کار خواهد بست.

کد مطلب 2113016

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