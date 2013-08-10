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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۰:۱۲

کلاردشت سفیدپوش شد

کلاردشت سفیدپوش شد

برف تابستانی در پنجاهمین روز فصل تابستان، چهره شهر کلاردشت و ارتفاعات علم کوه را سفیدپوش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در گرمترین ماه سال، مرداد ماه و پس از گذشت ۵۰ روز از تابستان امسال، بارش برف تابستانی، ارتفاعات علم کوه کلاردشت را سفید پوش کرد.

بسیاری از مردم کلاردشت بواسطه سرما، لباس گرم برتن دارند و شب ها شوفاژ و بخاری روشن می کنند. هوای بارانی و سرد باب دل ومیل گردشگران کلاردشت است.

در پنجاهمین روز از فصل تابستان بارش برف مناطقی از علم چال و سیاه کمان راسفید پوش کرد و سبب غافلگیری گروه های کوهنوردان خارجی وایرانی حاضر در منطقه شد.

کد مطلب 2113030

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