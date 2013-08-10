کلاردشت سفیدپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در گرمترین ماه سال، مرداد ماه و پس از گذشت ۵۰ روز از تابستان امسال، بارش برف تابستانی، ارتفاعات علم کوه کلاردشت را سفید پوش کرد.



بسیاری از مردم کلاردشت بواسطه سرما، لباس گرم برتن دارند و شب ها شوفاژ و بخاری روشن می کنند. هوای بارانی و سرد باب دل ومیل گردشگران کلاردشت است.



در پنجاهمین روز از فصل تابستان بارش برف مناطقی از علم چال و سیاه کمان راسفید پوش کرد و سبب غافلگیری گروه های کوهنوردان خارجی وایرانی حاضر در منطقه شد.