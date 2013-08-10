زلزله طبس خسارت نداشت

احمد طالبیان مقدم در گفتگو با مهر اظهارکرد: به محض وقوع زمین ‌لرزه اکیپ‌هایی از سوی به مناطقی که زمین ‌لرزه در آن روی داده بود، اعزام شدند و خوشبختانه خسارت جانی یا مالی گزارش‌ نشده است.

وی مرکز این زمین لرزه را رباط گور اعلام کرد و گفت: کانون این زمین لرزه در هشت کیلومتری زمین بوده و منطقه رباط گور به دلیل اینکه فاقد منطقه مسکونی بوده خسارتی نیز نداشته است.

وی با بیان اینکه اکثریت روستاهای بخش مرکز این زلزله را احساس کرده اند، ادامه داد: این زمین لرزه در 35 کیلومتری شهرستان طبس گزارش شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس تاکید کرد: با توجه به مقاوم سازی ساختمانها هیچ گونه خسارت جانی و مالی رخ نداده است.