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۱۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

طالبیان مقدم:

زلزله طبس خسارت نداشت

زلزله طبس خسارت نداشت

طبس – خبرگزاری مهر: فرماندار طبس گفت: خوشبختانه زلزله امروز طبس هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

احمد طالبیان مقدم در گفتگو با مهر اظهارکرد: به محض وقوع زمین ‌لرزه اکیپ‌هایی از سوی به مناطقی که زمین ‌لرزه در آن روی داده بود، اعزام شدند و خوشبختانه خسارت جانی یا مالی گزارش‌ نشده است.

 وی مرکز این زمین لرزه را رباط گور اعلام کرد و گفت: کانون این زمین لرزه در هشت کیلومتری زمین بوده و منطقه رباط گور به دلیل اینکه فاقد منطقه مسکونی بوده خسارتی نیز نداشته است.

وی با بیان اینکه اکثریت روستاهای بخش مرکز این زلزله را احساس کرده اند، ادامه داد: این زمین لرزه در 35  کیلومتری شهرستان طبس گزارش شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس تاکید کرد: با توجه به مقاوم سازی ساختمانها هیچ گونه خسارت جانی و مالی رخ نداده است.

کد مطلب 2113032

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