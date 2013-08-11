لزوم برنامه ریزی مناسب برای آینده پیش روی پرند/ تخصص،اقتدار و تجربه، شاخصه های اصلی شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، آریا خانی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر پرند، ساکن پرند بوده و به عنوان مهندس ناظر در پروژه های عمرانی و اجرایی شهرهای جدید اندیشه و پرند فعالیت داشته و هم اکنون نیز به عنوان دبیر فنی در آموزش و پرورش و همچنین به عنوان مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی استان تهران-پرند مشغول فعالیت است.

نامزدی و انتخاب وی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین دوره شورای اسلامی شهر جدید پرند و اهمیت شکل گیری این شورا با توجه به مشکلات عدیده این شهر و لزوم برنامه ریزی و تصمیمات ضروری و مهم از سوی شورا برای آینده پیش رو و توسعه و آبادانی شهر و انتخاب شهردار با معیارهای لازم، بهانه ای شد تا با وی به گفتگو بنشینیم و انگیزه و اهداف او جهت حضور در اولین شورای اسلامی پرند را جویا شویم.

متن زیر ماحصل گفتگوی مشروح خبرنگار مهر در پرند با منتخب مردم در اولین شورای اسلامی این شهر است.

انگیزه شما از نامزدی و شرکت در اولین شورای اسلامی شهر پرند چه بود؟

از سال 1380 فعالیت خود را در یکی از شرکت های تعاونی معتبر مسکن و شرکتی انبوه ساز در پرند آغاز کردم و از نزدیک شاهد شکل گیری کالبد فیزیکی شهر و استقرار جمعیت بودم و به تبع آن آشنایی با مشکلات و مطالبات شهروندان و با توجه به رشته تحصیلی و اینکه یکی از کمیسیون های اصلی و مهم شورای اسلامی شهر، کمیسیون عمران است، باعث شد با انگیزه بیشتری در عرصه انتخابات شوراها قدم بگذارم.

ارزیابی شما از وضعیت کنونی شهر پرند و آینده آن چیست؟

ابتدا باید تعریفی از شهر داشته باشیم و اینکه شهر عبارت است از جمعیت و کالبد فیزیکی آن و اینکه شهر بدون جمعیت هیچ معنا و مفهومی پیدا نمی کند، همچنان که بدون کالبد فیزیکی نیز جمعیتی در شهر مستقر نمی شود پس متناسب با دو شاخصه جمعیت و کالبد فیزیکی باید برنامه ریزی صورت گیرد که باید در بعد جمعیت، موضوعات مختلفی همچون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... و در بعد فیزیکی نیز بر اساس طرح جامع شهری حرکت و نواقص موجود در طرح را هم با برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برطرف کرد.

شاید این تصور در اذهان وجود داشته باشد، شهرهای جدید چه هدفی را دنبال می کنند و در پی دست یافتن به چه چیزی هستند که این مساله در نزد صاحب نظران در امر شهرسازی و معماری که با زمینه های گوناگون آشنایی دارند امری بدیهی است و این آغاز را حرکتی موثر در حل معضلات شهری و اسکان مطلوب جمعیت می دانند و در تبیین جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی آن کوشیده اند تا جایی که امروز خوشبختانه شهرهای جدید جایگاه واقعی خود را در نظام شهرسازی کشور باز یافته است.

این موفقیت ها حاصل تلاش های بی وقفه ای است که از سوی وزارت راه و شهرسازی، جامعه مهندسین، انبوه سازان و صبوری شهروندان انجام گرفته و از نشانه های این تلاش بزرگ و ماندگار شهر جدید پرند است و باید از دیدگاه مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی و... توجهی خاص و برنامه ریزی مناسبی برای آینده پیش روی این شهر لحاظ شود.

درخواست شما به عنوان عضو منتخب شورا از مسئولان چیست؟

توسعه فیزیکی سریع و سرریزشدن جمعیت تهران و شهرهای اطراف و همچنین مساله مهاجرت به این شهر جدید نسبت به سایر شهرهای قدیمی و موجود، همراهی و مساعدت بیشتر مسئولان را می طلبد و اولین درخواست بنده و شهروندان پرند از مسئولان و خدمتگزاران استان و شهرستان تلاش در جهت استقرار متولیان شهر یعنی بخشداری و در آینده فرمانداری است که به تبع آن نیز ادرات مستقر می شوند.

امید است در آینده ای نزدیک این امر مهم اتفاق بیفتد چرا که مردم صبور و فهیم پرند دارای مطالبات بحقی هستند و با توجه به کندی اجرای زیرساخت های مرتبط با مسکن و سرریز شدن جمعیت به این شهر ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که در حال حاضر مهم ترین مساله پیش روی شهروندان آغاز به کار مدارس در اول مهر است که انتظار می رود با تلاش های مسئولان امر و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، این مشکلات به حداقل برسد.

نظر شما درخصوص منتخبین شورای شهر پرند چیست؟

قبل از هر چیز از حضور پرشور مردم و خلق حماسه در روز انتخابات تقدیر و تشکر می کنم و باید گفت که اقتدار شورا در پشتوانه مردمی شورا معنا پیدا می کند و ترکیب شورا و آنچه که انتخاب افکار شهروندان پرندی بوده بر اساس تخصص، تعهد و خدمت صورت گرفته است.

آینده پرند را با تشکیل اولین شورای شهر آن چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به مشخص و تصویب شدن طرح جامع شهر تا فاز 6 و جانمایی مکان ها و فضاهای مورد نیاز شهری از لحاظ معماری و شهرسازی در این طرح، افتتاح متروی پرند در آینده ای نزدیک از لحاظ دسترسی ها و اتصال آن به ملارد و کرج و همچنین با مطرح شدن بحث پایتخت اداری می توان شاهد شکوفایی پرند بود و شاید چالش پیش روی پرند مساله اشتغال باشد که باید تمهیدات لازم در این زمینه به صورت خاص لحاظ شود.

تعامل شورا با مدیریت دوقطبی شهر به چه صورت خواهد بود؟

همانند شرایط خاص و استثنایی پرند، شورای اسلامی شهر نیز وظیفه ای خطیر و استثنایی دارد که نه در تفکر شهرداری خلاصه می شود و نه در تفکر شرکت عمران بلکه به همان معنا و مفهوم شورای اسلامی شهر انجام وظیفه خواهند کرد و شورای شهر، شهرداری و شرکت عمران خدمتگزار مردم هستند و در این میان برقراری تعامل میان ارگان ها و مسئولان شهری از اولویت های شورا در جهت خدمت به مردم صبور پرند است که حتی در سطح مسئولان استانی نیز می توان این رابطه و تعامل را برقرار تا بتوان امکاناتی برای شهر جدید پرند ایجاد کرد.

ملاک های انتخاب شهردار پرند را چه می دانید؟

شهردار از نظر قانونی باید دارای دو شاخص، داشتن تخصص مرتبط(عمران و معماری و شهرسازی و....) و داشتن تجربه در عرصه شهرداری و نهادهای مربوط باشد، اما با توجه به سرریز شدن جمعیت تهران و افزایش سریع جمعیت پرند و توسعه کالبدی آن و شرایط خاص و استثنایی و آینده پیش روی این شهر شاخص های دیگری از جمله اقتدار نیز مدنظر قرار می گیرد.

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گفتگو از احسان عربی مفرد