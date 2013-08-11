تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم مردادماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سوم شوال سال 1434 هجری قمری و یازدهم اوت سال 2013 میلادی.

- مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا 2013 فیلیپین امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

دیدار رده‌بندی:

* کره‌جنوبی - چین تایپه

فینال:

* ایران - فیلیپین

- هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* سایپا البرز - پرسپولیس تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* گسترش فولاد تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 19:45، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* مس کرمان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:45، ورزشگاه امام علی کرمان

* نفت تهران - راه‌آهن تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه دستگردی تهران

* ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی انزلی

* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:45، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

- مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر میامی آمریکا به پایان می‌رسد.

- هفته نخست از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز و امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* ماینتس - اشتوتگارت

* شالکه - هامبورگ

- دور نخست از مسابقات جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری 20 دیدار پیگیری می‌شود.

