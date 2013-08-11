تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم مردادماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سوم شوال سال 1434 هجری قمری و یازدهم اوت سال 2013 میلادی.
- مسابقات بسکتبال جام ملتهای آسیا 2013 فیلیپین امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
دیدار ردهبندی:
* کرهجنوبی - چین تایپه
فینال:
* ایران - فیلیپین
- هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* سایپا البرز - پرسپولیس تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* گسترش فولاد تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 19:45، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* مس کرمان - ذوبآهن اصفهان، ساعت 19:45، ورزشگاه امام علی کرمان
* نفت تهران - راهآهن تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه دستگردی تهران
* ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:45، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
- مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر میامی آمریکا به پایان میرسد.
- هفته نخست از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز و امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان میرسد:
* ماینتس - اشتوتگارت
* شالکه - هامبورگ
- دور نخست از مسابقات جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری 20 دیدار پیگیری میشود.
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