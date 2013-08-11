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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۷:۵۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: برگزاری دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین در فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا و پیگیری هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهم‎ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم مردادماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با سوم شوال سال 1434 هجری قمری و یازدهم اوت سال 2013 میلادی.

- مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا 2013 فیلیپین امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
دیدار رده‌بندی:
* کره‌جنوبی - چین تایپه

فینال:
* ایران - فیلیپین

- هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* سایپا البرز - پرسپولیس تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* گسترش فولاد تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 19:45، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* مس کرمان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:45، ورزشگاه امام علی کرمان
* نفت تهران - راه‌آهن تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه دستگردی تهران
* ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی انزلی
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:45، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

- مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر میامی آمریکا به پایان می‌رسد.

- هفته نخست از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز و امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* ماینتس - اشتوتگارت
* شالکه - هامبورگ

- دور نخست از مسابقات جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری 20 دیدار پیگیری می‌شود.
 

کد مطلب 2113098

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