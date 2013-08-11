فعالیت 52 تشکل مردم نهاد در ری/ حمایت فرمانداری برای پیشبرد اهداف سازمانهای مردمی

امیرحسین باقرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد در واقع تشکلهایی هستند که با فعالیت در حوزه های مختلف به دنبال تحقق عدالت گستری و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه هستند.

این مسئول عنوان کرد: حمایت از این تشکلها و ایجاد بستر و امکانات مناسب برای فعالیت این نهادهای مردمی و NGO ها باید در اولویت اقدامات دستگاه های خدماتی و اداری قرار گیرد چراکه بسیاری ازمطالبات و نیازهای اقشار مختلف اجتماع می تواند از سوی این نهادها رفع شده و گام موثری برای بهبود سلامت اجتماع و سطح رفاه مردم باشد.

نبود حزب؛ نقطه ضعف کشور است

وی نبود حزب را یکی از نقاط ضعف کشور برشمرد و ادامه داد: عدم فعالیت حزبهای مختلف در کشور منجر به رکود و بی حرکتی می شود و در واقع توقعات و خواستهای جدید و تازه در جامعه شکل نمی گیرد، از آنجاکه شکل گیری توقعات و مطالبات روز افزون زمینه ساز رشد و پیشرفت همه جانبه است لذا فعالیت حزبهای مختلف در هر جامعه ای از ضروریات محسوب می شود.

معاون استاندار تهران و فرماندار ری گفت: در حال حاضر 52 سازمان و تشکل مردم نهاد در سطح شهرستان ری فعالیت می کنند که مجوزهای لازم و پروانه فعالیت از سوی فرمانداری برای آنها صادر شده است.

عمده فعالیت NGOها محدود به حوزه اجتماعی، فرهنگی و هنری است

باقرنژاد عمده فعالیت این NGO ها را تنها در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری عنوان کرد و افزود: متاسفانه این NGOها از تنوع برخوردار نیستند و از تعداد مذکور، 14 تشکل در حوزه اجتماعی، 12 تشکل فرهنگی، 10 مجموعه خیریه، چهار هنری، سه گردشگری ، یک حقوقی و یک تشکل نیز در رابطه با امور زنان فعالیت دارند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ری برای حمایت از تشکلهای مردمی، متذکر شد: در این راستا اولین جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد طی هفته گذشته در این شهرستان تشکیل شد که تحقق این مهم به طور قطع گام موثری در توسعه و افزایش اثرگذاری مطلوب این نهادها خواهد داشت.

وی بر ضرورت استمرار اینگونه جلسات تاکید کرد و افزود: فرمانداری آمادگی کامل جهت حمایت از این نهادهای مردمی را دارد چراکه پیشبرد اهداف سازمانهای مردمی و اجتماعی در واقع تامین اهداف عمومی جامعه و ارتقای سطح رفاه مردم است.