اسامی رشته های دارای ممنوعیت پذیرش برای اتباع غیرایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، پذيرش اتباع غير ايراني در رشته‌هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسلامي ايران کند همچنين رشته‌هاي تحصيلي فيزيك اتمي، فيزيك (گرايش هسته‌اي)، مهندسي هسته‌اي، مهندسي تسليحات، مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش امنيت اطلاعات، امنيت شبكه، مخابرات امن)، مهندسي هوافضا (تمام گرايش‌ها)، مهندسي شيمي (گرايش صنايع پالايش، پتروشيمي، شيميايي، معدني، گاز، عمليات پتروشيمي)، مهندسي نگهداري هواپيما (هوانوردي، خلباني، مراقبت پرواز، نمايش و نگهداري هواپيما)، الكترونيك هواپيمايي، مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي، تكنيك حوزه‌هاي نظامي، علوم و فنون هوانوردي، خلباني هليكوپتر، مهندسي تعمير و نگهداري هليكوپتر، اطلاعات نظامي، اويونيك هواپيما، علوم نظامي، ناوبري و فرماندهي كشتي، مديريت و كميسر دريايي ممنوع است.

اتباع غير ايراني پذيرفته شده در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي منحصراً باید واجد شرايط و ضوابط اعلام شده فوق باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط و رعايت مناطق ممنوعه در هنگام تعيين رشته انتخاب کنند.

در غير اين صورت قبولي آنان لغو می شود و از ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.

لیست مناطق محدود شده برای ادامه تحصیل اتباع غیر ایرانی در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org درج شده است.