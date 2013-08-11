به آینده داماش امیدوراریم/فشردگی مسابقات به تیمها ضربه می زند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مهدوی شنبه شب پس از شکست تیمش برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: تیم فولاد به بازی کردن در چنین شرایط سختی آشنا بود و همین امر باعث شد آنها بهتر از ما تدابیر تاکتیکی خود را در زمین اجراکنند و صاحب موقعیت گل شوند.



وی افزود: تیم فولاد در این بازی بیشتر از ما صاحب موقعیت شد و از فرصت های خود بهتر استفاده کرد ولی اگر ما نیز از فرصت های به دست آمده بهتر استفاده می کردیم می توانستیم گل های خورده را جبران کنیم.



کاپیتان داماش گیلان ادامه داد: گرمای هوای اهواز بدون شک تاثیر زیادی روی کیفیت کار ما داشت ولی امیدواریم در هفته های آینده بتوانیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.



وی با انتقاد از وضعیت نور ورزشگاه تختی اهواز، گفت: نور ورزشگاه تختی اهواز مانند برخی دیگر از ورزشگاه های کشور نامناسب بود و در بیشتر دقایق بازی نمی توانستیم به خوبی هم تیمی های خود را در زمین پیدا کنیم.



مهدوی در خصوص فشردگی مسابقات تصریح کرد: فشردگی مسابقات به کار تاکتیکی تیم ها لطمه وارد می کند و باعث می شود نتوانیم به خوبی برنامه های تمرینی و ریکاوری خود را انجام دهیم.

دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی اهواز در حالی از سری رقابت های هفته چهارم برگزار شد که این مسابقه در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود فولاد به پایان رسید.



«لوسیانو پریرا» (26 و 46) و بختیار رحمانی (53) برای فولاد خوزستان گلزنی کردند و مسعود حسن‌زاده (47) گل داماش را به ثمر رساند.