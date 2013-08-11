پلیس زیمبابوه روزنامه نگاران انگلیسی را تحت پیگرد قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روز گذشته، "گیفت چیمانیکایر" -معاون وزیر معدن و توسعه معدنی زیمبابوه- در گفت‌وگوی تلفنی با سایت بلومبرگ اعلام کرد هیچ موافقتنامه‌ای که اجازه صادرات اورانیوم به ایران را بدهد، امضا نشده است.

وی با بیان اینکه زیمبابوه ظرفیت کافی برای انتقال اورانیوم به دیگر کشورها را ندارد، گفت تفاهم‌نامه‌ای که با ایران به امضا رسیده، مربوط به دایره وسیعی از فعالیت‌های معدنی از جمله در زمینه بازرگانی الماس و دیگر مواد معدنی است.

سایت ZimDiaspora نیز خبر داد چیمانکایر در مصاحبه با "ساندی میل"، خبر را "احمقانه، تخیلی و خطرناک" دانست.

پرینس موپازوزیریهو -وزیر معدن و توسعه معدنی- نیز فاش ساخت که زیمبابوه معدن اورنیم ندارد.

پلیس حراره روز گذشته جستجوی خود را برای دستگیری دو روزنامه نگار انگلیسی آغاز کرده بودند و از چیمانکایر نیز سوالاتی پرسید.

روزنامه انگیسی تایمز، روز گذشته، در مطلبی با تیتر "موگابه قرارداد فروش اورنیم به تهران را امضا می کند"، مدعی شده بود چیمانکایر به آنها گفته است که شاهد امضای یادداشت تفاهمی در زمینه صادرات اورانیوم به ایران بوده‌ است.



به ادعای این گزارش، این توافق که ادعا می‌شود سال گذشته امضا شده است، احتمالا باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در غرب می‌شود.



بنا بر این گزارش چیمانیکایر که عضو اپوزیسیون زیمبابوه است، مدعی شده است که این توافق اورانیوم بدون اطلاع او منعقد شده است و فقط چند نفری از افراد عالی‌رتبه دولتی از آن مطلعند.



در عین حال تایمز به نقل از تحلیلگران افزود که با وجود این قرارداد، منابع اورانیوم زیمبابوه برای آنکه آماده صادرات شوند، به زمان زیادی نیاز دارد.