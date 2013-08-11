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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۳۵

معاون وزیر خارجه:

یمن با جدیت بیشتری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی را پیگیری کند

یمن با جدیت بیشتری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی را پیگیری کند

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران انتظار دارد دولت یمن با جدیت بیشتری وضعیت دیپلمات ربوده شده در این کشور را پیگیری کند گفت: کمیته کنسولی و حقوقی وزارت خارجه به محض دریافت روادید عازم صنعا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در خصوص آخرین وضعیت دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن اظهار داشت: ایران خواهان تلاش جدی تر دولت یمن برای آزادی کارمند سفارتش است.

وی افزود: از سلامت دیپلمات کشورمان اطمینان داریم و زمان و نحوه ربایش وابسته اداری کشورمان در صنعا برای جهات ذیربط یمن کاملا شناخته شده است.

امیرعبدللهیان اظهار کرد: انتظار داریم مقامات یمن با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری و آنرا با سرانجامی خوش همراه سازند.

به گفته معاون وزیر خارجه ، کمیته کنسولی و حقوقی وزارت خارجه به محض دریافت روادید عازم صنعا خواهد شد.

کد مطلب 2113111

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