یمن با جدیت بیشتری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی را پیگیری کند

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران انتظار دارد دولت یمن با جدیت بیشتری وضعیت دیپلمات ربوده شده در این کشور را پیگیری کند گفت: کمیته کنسولی و حقوقی وزارت خارجه به محض دریافت روادید عازم صنعا خواهد شد.