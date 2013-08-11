یمن با جدیت بیشتری وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی را پیگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در خصوص آخرین وضعیت دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن اظهار داشت: ایران خواهان تلاش جدی تر دولت یمن برای آزادی کارمند سفارتش است.
وی افزود: از سلامت دیپلمات کشورمان اطمینان داریم و زمان و نحوه ربایش وابسته اداری کشورمان در صنعا برای جهات ذیربط یمن کاملا شناخته شده است.
امیرعبدللهیان اظهار کرد: انتظار داریم مقامات یمن با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری و آنرا با سرانجامی خوش همراه سازند.
به گفته معاون وزیر خارجه ، کمیته کنسولی و حقوقی وزارت خارجه به محض دریافت روادید عازم صنعا خواهد شد.
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