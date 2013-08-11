عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع امنیتی و بیمارستان های عراق از کشته و زخمی شدن بیش از 200 نفر در انفجارهای بغداد خبر دادند.
- بر اثر فوران آتشفشان در اندونزی 6 نفر کشته شدند.
- در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به یمن 2 نفر کشته شدند.
- پس از حمله به مسجدی در پایتخت سریلانکا منع رفت و آمد عمومی در این شهر اعلام شد.
- بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در مغرب، 16 سرباز کشته شدند.
- مخالفان دولت تونس آمادگی خود را برای تشکیل دولت نجات ملی اعلام کردند.
- بالگردهای ارتش مصر به مواضع شبه نظامیان در صحرای سینا حمله کردند.
- "جولیان آسانژ" بنیانگذار سایت ویکی لیکس از طرح "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح قوانین جاسوسی این کشور تقدیر کرد.
- شرکت تبکو اعلام کرد که میزان آب های رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما 60 سانتی متر بیشتر از سطح مجاز بوده و در حال سر ریز کردن به اقیانوس آرام است.
- نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را در نزدیکی دیوار حائل در نزدیکی نوارغزه به ضرب گلوله به شهادت رساندند.
- فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان اعلام کرد امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان ضروری است.
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