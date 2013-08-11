فولاد برای پیشرفت به شدت به حمایت هواداران نیازمند است

مهرداد جماعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیمش در برابر داماش گیلان که منجر به صدرنشینی فولاد خوزستان شد، اظهار کرد: تیم حریف باتوجه به اینکه شرایط آب و هوایی اهواز را می دانست در این بازی برای کسب یک امتیاز به میدان آمده بود و قصد داشت دست پر به خانه بازگردد.



وی افزود: بازیکنان ما اگر در این بازی بیشتر دقت می کردند بدون شک می توانستیم گلهای بیشتری به حریف بزنیم ولی امیدواریم در بازی های آینده بیشتر قدر این فرصتها را بدانیم.



بازیکن تیم فولاد خوزستان افزود: تیم ما در دو هفته گذشته نتایج خوبی را برابر حریفان خود کسب کرده بود و در این بازی نیز بدون غرور به میدان رفت و همین امر باعث شد بازهم با پیروزی این بازی را به پایان برسانیم.



وی ادامه داد: با اینکه تنها چهار هفته از مسابقات لیگ می گذرد ولی بازیکنان ما به هماهنگی خوبی رسیده اند و به خوبی یکدیگر را صاحب موقعیت می کنند.



جماعتی افزود: زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز اکنون شرایط مطلوبی دارد اما وضعیت نور ورزشگاه تا حدودی نامناسب است و این امر در اجرای برنامه های تاکتیکی ما تاثیر زیادی دارد.



دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی اهواز در حالی از سری رقابتهای هفته چهارم برگزار شد که این مسابقه در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود فولاد به پایان رسید.



«لوسیانو پریرا» (26 و 46) و بختیار رحمانی (53) برای فولاد خوزستان گلزنی کردند و مسعود حسن‌زاده (47) گل داماش را به ثمر رساند.



