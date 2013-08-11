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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۵۴

عراق در آتش و خون/

بیش از 200 کشته و زخمی در بغداد/11 کشته و 60 زخمی در انفجار طوزخورماتو

بیش از 200 کشته و زخمی در بغداد/11 کشته و 60 زخمی در انفجار طوزخورماتو

کشته و زخمی شدن بیش از 200 نفر در سلسله انفجارهای بغداد و کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 60 نفر در انفجار طوزخورماتو از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق اعلام کردند که چند دستگاه خودرو بمبگذاری شده روز گذشته در برخی مناطق شیعه نشین این کشور در بغداد منفجر شد. در این انفجارها که 12 مورد بود و خیابان های پرازدحام را هدف قرار داده بود 57 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند.

همچنین یک فرد انتحاری خود را در خیابانی پرازدحام در شهر طوزخورماتو واقع در 170 کیلومتری شمال بغداد منفجر کرد که کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 60 نفر را در بر داشت.

بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، در ماه جولای بیش از هزار نفر بر اثر خشونت ها در عراق کشته شده اند که از سال 2008 تاکنون بیشترین آمار تلفات در عرض یک ماه به شمار می رود.

 

کد مطلب 2113116

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