افزایش 10 درصدی ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی

علی کاظمی منش در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز دور جدید پیش فروش بلیت قطار، اظهار داشت: ظرفیت بخش مسافری با کمک بخش خصوصی در ماه های گذشته 10 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: افزایش ظرفیت بخش مسافری می تواند مشکلات مسافران را در خرید بلیت برای مقاصد مختلف حل کند که امسال با این افزایش ظرفیت بطور حتم این مشکل کمتر خواهد شد ضمن آنکه مسافران با خرید به موقع می توانند برای مقصد مورد نظر خود بلیت تهیه کنند.

مدير كل تنظيم و نظارت بر بازار راه آهن با اشاره به اینکه در این دوره 4 ميليون و 100 هزار تخت و صندلي پيش بيني شده است، گفت: این تعداد صندلی برای دور دوم سفرهای تابستانی یش بینی شده است و امیدواریم که با افزایش بیشتر صندلی ها در آینده، تعداد بیشتری از مسافران از خدمات حمل و نقل ریلی استفاده کنند.

گفتنی است؛ پیش فروش بلیت قطار از روز دوشنبه 21 مرداد برای حدفاصل 11 شهریور تا 10 مهرماه از ساعت 8 صبح دوشنبه آغاز می شود.